Polo Audiovisual abre inscrições para workshop com o diretor Johnnas Oliva

O Polo de Música e Audiovisual de Suzano está com 30 vagas abertas para o workshop “Cinema e Memória Cultural”, ministrado pelo ator, diretor e artista visual Johnnas Oliva, nesta quinta-feira (17/09), às 14 horas, no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro).

As inscrições devem ser realizadas por meio do link bit.ly/4r8DpT0. No cadastro, os participantes devem informar nome completo, idade, cidade onde moram, como souberam do workshop, entre outras informações.

A atividade propõe uma conversa sobre a construção de narrativas, experiências de criação e a relação entre cinema e memória, a partir da trajetória de Oliva no audiovisual e de seus trabalhos autorais.

Durante o workshop, o público também acompanhará a exibição de quatro curtas-metragens dirigidos pelo artista: “Charles e Seus Dias de Chaplin”, “30 Segundos de Cinema”, “Comer e ir Embora” e “23 de Agosto”.

Com ampla trajetória no audiovisual brasileiro, Oliva participou de mais de 20 séries e de produções como “Bom Dia, Verônica”, “O Mecanismo”, “Sintonia”, “Haja Coração”, “O Sequestro do Voo 375” e “Silvio”.

Por sua atuação como Fernando Dutra Pinto no longa-metragem “Silvio”, recebeu o prêmio de Melhor Ator no 15º Festival de Cinema da Lapa. Paralelamente, desenvolve trabalhos autorais nas artes visuais. Sua obra “Madame Naif” (2021) integra a capa do livro “Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão: no rastro do cinema do Alto Tietê”.

O workshop integra as ações formativas do projeto “Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão: no rastro do cinema do Alto Tietê”, pesquisa dedicada à memória das salas de cinema e à produção audiovisual contemporânea da região. O projeto é realizado com apoio do governo federal, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e do Fomento CULTSP, e tem realização do Polo de Música e Audiovisual de Suzano.

O roteirista do Polo, Cristiano Ferrarini, destacou a oportunidade de aproximar o público de profissionais com experiência em diferentes áreas do audiovisual. “Esse encontro permite que os participantes tenham contato com a trajetória e o processo criativo de um artista que transita por diferentes linguagens. É uma oportunidade de trocar experiências, conhecer novas perspectivas sobre a construção de narrativas e refletir sobre a importância da memória para o cinema e para a produção cultural”, afirmou.