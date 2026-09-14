'Saúde Itinerante' realiza 279 atendimentos e procedimentos na Fazenda Aya

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado (12/09) mais uma ação do projeto “Saúde Itinerante”, desta vez na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, na região do bairro Fazenda Aya. Ao longo do dia, foram contabilizados 279 atendimentos e procedimentos oferecidos à população, ampliando o acesso aos serviços da Atenção Primária à Saúde (APS).

Entre os serviços realizados estão 59 consultas médicas, cinco consultas de enfermagem, 59 aferições de pressão arterial, 45 testes de glicemia capilar (dextro) e 57 atendimentos de auriculoterapia. A programação também contou com duas atividades de educação em saúde, 19 solicitações de exames laboratoriais e 11 coletas de exames laboratoriais.

A ação ainda possibilitou a realização de cinco coletas de exame de papanicolau e 17 procedimentos de vacinação. A concentração dos serviços em um único espaço facilitou o acesso dos moradores da região, especialmente daqueles que vivem em áreas mais afastadas das unidades fixas da rede municipal.

Para o secretário municipal de Saúde, William Harada, os números demonstram a importância de levar a estrutura da Atenção Primária para diferentes regiões da cidade. “O resultado dessa ação mostra como é importante estarmos próximos da população e levarmos os serviços de saúde até onde os moradores estão. Foram 279 atendimentos e procedimentos realizados em um único dia, com diferentes opções de cuidado, prevenção e acompanhamento. É uma iniciativa que fortalece a Atenção Primária e facilita o acesso da população à rede municipal”, afirmou.

Harada também destacou que o “Saúde Itinerante” contribui para ampliar o trabalho preventivo desenvolvido pelo município. “Nosso objetivo é justamente oferecer um atendimento cada vez mais acessível e resolutivo. Quando conseguimos reunir consultas, vacinação, exames, auriculoterapia e ações de educação em saúde no mesmo local, proporcionamos mais comodidade aos moradores e fortalecemos o cuidado integral”, completou.