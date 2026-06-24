No Mês do Meio Ambiente, Suzano supera marca de 500 árvores plantadas no ano

Suzano chegou à marca de 502 árvores plantadas em 2026 neste Mês do Meio Ambiente, o Junho Verde, a partir de projetos municipais desenvolvidos na cidade. Ao todo, são seis iniciativas voltadas à arborização urbana, participação popular e educação ambiental, que incentivam o plantio de mudas nativas, a recuperação de áreas verdes e o fortalecimento da relação da população com a natureza.

As ações são conduzidas pela Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, e incluem os projetos “Árvore Familiar”, “Árvore no Meu Bairro”, “Disk Árvore”, “Arborização Participativa”, “Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore” e “Workshop de Meliponicultura”. Juntas, essas ações ampliam o acesso dos munícipes e reforçam a importância da preservação como prática permanente.

O total de plantios em 2026 inclui as ações realizadas no dia 13 de junho, pelo “Árvore Familiar”, no Parque Municipal Max Feffer, e pelo “Árvore no Meu Bairro”, no Ramal São José. Os números também contemplam as atividades realizadas na inauguração do espaço comunitário da faixa de dutos da Transpetro no Jardim Gardênia Azul, no último sábado (20/06); em uma praça no Jardim Colorado, no próximo domingo (28/06), a partir de parceria entre o Viveiro Municipal e o Rotary Club de Suzano; e mais 20 mudas no Corredor Ecológico, que será inaugurado em breve no Jardim Revista.

O maior volume de plantios neste ano foi registrado pelo projeto “Árvore no Meu Bairro”, com 228. A iniciativa tem como objetivo promover a arborização urbana e a melhoria da qualidade ambiental nos bairros, com participação da população, associações e instituições interessadas em contribuir com a preservação das áreas verdes. O projeto é realizado mensalmente, sempre no segundo sábado de cada mês, com atividades em praças e áreas públicas, além de orientação técnica sobre escolha de espécies, plantio e manutenção.

Outro destaque é o “Árvore Familiar”, que contabilizou 200 mudas plantadas em 2026. A proposta é associar o plantio a momentos marcantes da vida das famílias, como nascimentos, aniversários e outras datas simbólicas, promovendo a conscientização ambiental e o fortalecimento do vínculo dos moradores com o meio ambiente. A ação ocorre mensalmente, sempre no último sábado do mês, mediante solicitação junto ao Viveiro Municipal.

Já o “Arborização Participativa” registrou 48 mudas destinadas ao plantio neste ano. A iniciativa consiste na doação de mudas aos munícipes interessados em realizar o plantio em calçadas e áreas públicas próximas às suas residências. Para participar, é necessário apresentar documento de identificação, comprovante de endereço e registro fotográfico do local onde será feito o plantio, para análise técnica e liberação da muda conforme os critérios ambientais e a disponibilidade.

O “Disk Árvore”, por sua vez, contabilizou seis plantios em 2026. O projeto atende moradores, comerciantes e demais interessados que solicitam o plantio de mudas em calçadas em frente às residências ou estabelecimentos. A execução ocorre de forma contínua, mediante manifestação de interesse da população, disponibilidade de mudas e análise técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Além das ações diretamente ligadas ao plantio, Suzano também desenvolve o “Workshop de Meliponicultura”, iniciativa de educação ambiental voltada à criação de abelhas nativas sem ferrão, fundamentais para a polinização e para o equilíbrio ambiental. O projeto é destinado a estudantes maiores de idade, educadores, produtores rurais, apicultores iniciantes e demais interessados no tema, desde que residam no município. A programação inclui visitas monitoradas, orientações sobre cuidados com colmeias, fabricação de iscas, divisão de caixas e a divulgação da importância dos polinizadores para o meio ambiente.

A pasta ainda promove plantio por meio do projeto “Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore”, criado por meio da lei municipal nº 5.341/2022, de autoria do vereador Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt. As famílias interessadas em participar devem entrar em contato com o Viveiro Municipal em até 90 dias após o nascimento da criança. O plantio é realizado em espaço público, mediante análise técnica.

As solicitações para participação podem ser feitas junto ao Viveiro Municipal de forma presencial, on-line ou pelos canais oficiais da Prefeitura de Suzano. No caso das ações com calendário fixo, o “Árvore no Meu Bairro” ocorre no segundo sábado de cada mês, enquanto o “Árvore Familiar” é realizado no último.

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura está localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4749-3943, das 8 às 17 horas.

O secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, destacou que os projetos aproximam a população das políticas ambientais e tornam as pessoas protagonistas no cuidado com a cidade. “A arborização urbana é uma ação essencial para melhorar a qualidade de vida, ampliar áreas sombreadas, contribuir com a biodiversidade e fortalecer a educação ambiental. Esses projetos mostram que a preservação também acontece com a participação direta da população, seja plantando uma árvore em família, no bairro ou solicitando uma muda para a calçada de casa”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que o avanço dessas ações reforça o compromisso da administração municipal com a sustentabilidade. “Suzano tem ampliado as ações ambientais com planejamento, participação popular e responsabilidade. Chegar ao Mês do Meio Ambiente com 502 árvores plantadas demonstra que estamos construindo uma cidade mais verde, mais acolhedora e preparada para o futuro. Cada muda plantada representa um investimento na qualidade de vida da nossa população e nas próximas gerações”, declarou.