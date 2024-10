Nova edição de adoção presencial do 'Baby, me Leva!' ocorre neste domingo

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizará mais uma edição de adoção presencial do projeto “Baby, me Leva!” neste domingo (03/11), das 10 às 17 horas, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). A ação contará com cerca de 30 animais, entre cães e gatos, todos à espera de uma família.

Para adotar, os interessados devem ter mais de 18 anos, apresentar um documento de identidade com foto e comprovante de residência. Além disso, será necessário responder um questionário elaborado por ONGs parceiras, que visa garantir que o adotante compreenda a importância do compromisso e promova o bem-estar, lazer e saúde do animal de forma adequada.

Aqueles que não puderem comparecer podem acessar o site www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva para visualizar os animais disponíveis e agendar uma visita para conhecer o pet. A adoção é finalizada com o preenchimento de um termo de responsabilidade.

Neste ano, a pasta já promoveu 15 feiras de adoção, além do “FestCão”, totalizando 299 animais adotados. Destes, 249 foram adotados diretamente nos eventos, o que representa uma média de cerca de 16 animais adotados, enquanto outros 50 foram adotados por meio do site. Desde o início do projeto, em 2021, foram 1.438 animais que encontraram um novo lar, reforçando o impacto positivo do projeto.

O secretário Sadao Sakai ressaltou a relevância do projeto. “O ‘Baby, me Leva!’ é um evento gratuito que possibilita a adoção segura e responsável de animais. Desde seu lançamento, o projeto contribui para a criação de novos lares para muitos pets”, afirmou.

A primeira-dama Larissa Ashiuchi reforçou a importância do evento: “A adoção não só transforma a vida do pet, como também de quem o acolhe. Esperamos que esta edição também seja um sucesso, trazendo alegria e um lar definitivo para muitos animais”, definiu ela.

Mais informações podem ser adquiridas com a Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone (11) 4745-2055, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.