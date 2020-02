Nova estátua de Pokémon aparece no Centro de Suzano

Mais uma estátua Pokémon foi encontrada em Suzano, na Rua 15 de novembro, região central da cidade. A estátua está na frente de uma hamburgueria. O Pokémon da vez é um Larvitar, que está sobre uma base que diz "um Larvitar selvagem aparece".

O pedestal é adornado de Unowns, que são Pokémons da segunda geração. Trata-se de uma espécie de alfabeto, que pode indicar mensagens secretas. Na nova estátua, a palavra "Suzano" pode ser lida através de uma sequência de Unowns marcados em azul, fazendo referência à cidade onde as primeiras estátuas surgiram. Segundo o anime japonês, o Larvitar é um Pokémon que nasceu no subsolo e se alimenta de rochas. Quem passa pela frente, tem curiosidade para saber do que se trata.

Os amigos Jeferson de Deus Silva e Régis Cruz acharam a estátua bacana, e acreditam que vai atrair pessoas para a região. "É muito legal. Apesar de não gostar muito de Pokémon, acho que fica bonito. É diferente", diz Jeferson. "Vai atrair muitas pessoas pra cá, ainda mais por ser na frente de uma hamburgueria. Tem muitos na praça também, acho bacana", completa Régis.

Outras

As estátuas de Pokémon começaram a aparecer em Suzano em 2018 na Praça dos Expedicionários, no centro da cidade. A primeira foi um Bulbassauro, no dia 26 de março. Logo em seguida, no dia 30, um Mew apareceu no galho de uma árvore. No dia 20 de maio, um Charizard e depois o Squirtle no dia 8 de julho. No dia 12 de agosto, foi a vez de um Pokémon Eevee aparecer e até mesmo o Pikachu surgiu na praça, no dia 24 de Dezembro, véspera de natal.

Não se sabe ao certo quem são os responsáveis pela aparição das estátuas na cidade. De acordo com informações da Prefeitura de Suzano, um grupo de fãs teve a iniciativa, pediu autorização a Secretaria de Cultura que permitiu a colocação das estátuas. Para algumas pessoas e fãs do anime, Suzano já se tornou a "capital nacional do Pokémon".