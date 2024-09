Nova lista do 'Suzano Mais Emprego' tem 803 vagas

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego atualizou nesta terça-feira (24) a lista de oportunidades profissionais que estão sendo disponibilizadas por meio do projeto “Suzano Mais Emprego”, registrando um acréscimo de 21% em relação ao número divulgado semana passada. Estão sendo ofertadas agora 803 vagas, 142 a mais do que a última relação, que trazia 661 possibilidades de trabalho.

Os interessados podem se inscrever pelo site suzanomaisemprego.com.br, onde constam as exigências para as vagas, incluindo o nível de escolaridade e a experiência necessária. Para o suporte presencial, basta comparecer a uma das unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizadas na avenida Paulo Portela, 210, no centro, ou na avenida Francisco Marengo, 2.301, no interior do Supermercado Nagumo, no Jardim Dona Benta, na região norte de Suzano. Para concorrer, os candidatos têm que apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência. No caso dos candidatos às vagas para pessoas com deficiência, é preciso laudo médico comprobatório.

O maior número de oportunidades contempla funções que não exigem ensino superior, como é o caso das 170 vagas de ampla concorrência para operador de telemarketing, e outras 20 do mesmo cargo para pessoas com deficiência (PCD); 108 para auxiliar de produção; 53 para motorista de caminhão; 50 para corretor de imóveis; 40 para costureiro; outras 40 para sinaleiro; 25 para ajudante geral; 24 para controlador de acesso; e 12 para operador de empilhadeira.

Além das vagas no setor de telemarketing e demais serviços, outros cargos que não têm ligação com o ambiente industrial também estão na lista de demandas das empresas cadastradas no projeto, incluindo os cargos de professor de inglês (2), empregada doméstica (1), babá (2), zelador de edifício (4), churrasqueiro (2), auxiliar de churrasqueiro (1), açougueiro (3), faxineiro (1), frentista (1) e porteiro (1).

Segundo o secretário André Loducca, a iniciativa é fundamental para impulsionar a empregabilidade na cidade e oferecer novas oportunidades aos suzanenses. “Estamos empenhados em atender aos munícipes e colaborar com as empresas locais para ampliar a oferta de vagas, promovendo o desenvolvimento econômico da nossa região”, afirmou o chefe da pasta.