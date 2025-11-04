Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 04 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Nova programação da operação 'Cata-Treco' atenderá 14 bairros

Serviço segue até 15 de novembro passando por bairros como Jardim Gardênia Azul, Cidade Miguel Badra e Jardim Dona Benta

04 novembro 2025 - 18h26Por da Reportagem Local
Nova programação da operação 'Cata-Treco' atenderá 14 bairrosNova programação da operação 'Cata-Treco' atenderá 14 bairros - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano )

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Governo, deu início nesta segunda-feira (03/11) a uma nova etapa da operação “Cata-Treco”. Desta vez, a ação chega à região norte do município, contemplando 14 bairros até 15 de novembro. A iniciativa tem como principal objetivo reforçar a limpeza urbana, incentivar o descarte correto de materiais inservíveis e contribuir com a prevenção de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Nesta fase, o cronograma inclui os bairros Cidade Miguel Badra, Jardim Fernandes, Sesc, Cidade Boa Vista, Jardim Dona Benta, Jardim Europa, Jardim São José, Jardim Graziela, Jardim Varan, Jardim Alterópolis, Jardim Revista, Jardim Gardênia Azul, Vila Maluf e Parque Maria Helena. Durante o período da operação, equipes da prefeitura percorrerão as vias das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, e das 9 horas ao meio-dia, aos sábados.

Os moradores dessas localidades podem colocar na calçada, em frente às residências, materiais que não têm mais utilidade como móveis velhos, colchões, sofás, madeiras, eletrodomésticos e utensílios domésticos inservíveis. O recolhimento é realizado gratuitamente, evitando o acúmulo irregular desses objetos em áreas públicas e reduzindo riscos de alagamentos, proliferação de insetos e comprometimento da estética urbana.

De acordo com o secretário de Governo, Alex Santos, a operação é uma das principais frentes do trabalho permanente de zeladoria realizado pela administração municipal. “O ‘Cata-Treco’ é uma ação que une limpeza, saúde e conscientização. Quando a população participa corretamente, todos saem ganhando. Além de evitar o descarte irregular, conseguimos manter os bairros mais limpos e contribuir com o bem-estar de quem vive nessas regiões”, destacou o secretário.

A Secretaria de Governo disponibiliza o número de WhatsApp (11) 94555-3867 para informações adicionais e solicitações relacionadas ao serviço.

Ecopontos

A Prefeitura de Suzano relembra que objetos como entulho, vidros e pneus não devem ser colocados para coleta, pois têm destino adequado nos ecopontos municipais. A cidade conta atualmente com quatro locais para esse tipo de descarte: o Ecoponto do Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186), o da Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n – Vila Figueira), o do Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183) e o do bairro Cidade Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553). Todos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mirambava recebe ensaios e mentorias do 'Fest Voz' com crianças semifinalistas
Cidades

Mirambava recebe ensaios e mentorias do 'Fest Voz' com crianças semifinalistas

Pedro Ishi participa da abertura do evento 'Agenda SP+Verde' em São Paulo
Cidades

Pedro Ishi participa da abertura do evento 'Agenda SP+Verde' em São Paulo

No Dia Nacional da Cultura, Suzano destaca ações realizadas nos últimos anos
Cidades

No Dia Nacional da Cultura, Suzano destaca ações realizadas nos últimos anos

OAB segue em tratativas com o Poder Judiciário por mais varas judiciais para o Fórum de Suzano
Cidades

OAB segue em tratativas com o Poder Judiciário por mais varas judiciais para o Fórum de Suzano

'Cine Resistência' exibe documentário 'Bonita' em alusão ao mês da Consciência Negra
Cultura

'Cine Resistência' exibe documentário 'Bonita' em alusão ao mês da Consciência Negra

Ingressos para show de Vitor Kley e final do 'Fest Voz' seguem disponíveis
Fest Voz

Ingressos para show de Vitor Kley e final do 'Fest Voz' seguem disponíveis