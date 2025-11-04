Nova programação da operação 'Cata-Treco' atenderá 14 bairros

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Governo, deu início nesta segunda-feira (03/11) a uma nova etapa da operação “Cata-Treco”. Desta vez, a ação chega à região norte do município, contemplando 14 bairros até 15 de novembro. A iniciativa tem como principal objetivo reforçar a limpeza urbana, incentivar o descarte correto de materiais inservíveis e contribuir com a prevenção de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Nesta fase, o cronograma inclui os bairros Cidade Miguel Badra, Jardim Fernandes, Sesc, Cidade Boa Vista, Jardim Dona Benta, Jardim Europa, Jardim São José, Jardim Graziela, Jardim Varan, Jardim Alterópolis, Jardim Revista, Jardim Gardênia Azul, Vila Maluf e Parque Maria Helena. Durante o período da operação, equipes da prefeitura percorrerão as vias das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, e das 9 horas ao meio-dia, aos sábados.

Os moradores dessas localidades podem colocar na calçada, em frente às residências, materiais que não têm mais utilidade como móveis velhos, colchões, sofás, madeiras, eletrodomésticos e utensílios domésticos inservíveis. O recolhimento é realizado gratuitamente, evitando o acúmulo irregular desses objetos em áreas públicas e reduzindo riscos de alagamentos, proliferação de insetos e comprometimento da estética urbana.

De acordo com o secretário de Governo, Alex Santos, a operação é uma das principais frentes do trabalho permanente de zeladoria realizado pela administração municipal. “O ‘Cata-Treco’ é uma ação que une limpeza, saúde e conscientização. Quando a população participa corretamente, todos saem ganhando. Além de evitar o descarte irregular, conseguimos manter os bairros mais limpos e contribuir com o bem-estar de quem vive nessas regiões”, destacou o secretário.

A Secretaria de Governo disponibiliza o número de WhatsApp (11) 94555-3867 para informações adicionais e solicitações relacionadas ao serviço.

Ecopontos

A Prefeitura de Suzano relembra que objetos como entulho, vidros e pneus não devem ser colocados para coleta, pois têm destino adequado nos ecopontos municipais. A cidade conta atualmente com quatro locais para esse tipo de descarte: o Ecoponto do Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186), o da Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n – Vila Figueira), o do Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183) e o do bairro Cidade Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553). Todos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas.