OAB divulga resultado do 39º Exame da Ordem

Foi divulgado o resultado do 39º Concurso da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), referente ao 1º semestre de 2024.

Comparando as faculdades de Direito do Alto Tietê, os números apontam o Centro Universitário Piaget (UNIPIAGET) com maior índice de aprovação de alunos entre os que prestam a prova pela 1ª vez, com índice de aprovação de 23,53%, seguido pela Universidade de Mogi das Cruzes – UMC (13,04%), Centro Universitário Braz Cubas – UBC (11,62%) e Faculdade Unida de Suzano, agora Centro Universitário de Suzano – UNISUZ (8,63%).

O Exame da Ordem dos Advogados do Brasil é uma avaliação obrigatória a que se submetem, por força de lei, os bacharéis em Direito no Brasil, que pretendem exercer a advocacia. A prova é dividida em 2 fases nos quais os candidatos devem demonstrar que possuem capacitação, conhecimentos e práticas necessárias para e exercício da profissão.

Criado inicialmente pela Lei 4215, de 1963, teve sua regulamentação somente pela Lei 8906, de 4 de julho de 1994 - que institui o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que atribui à OAB a competência para, através de provimento, regulamentar os dispositivos do referido Exame de Ordem.

Desempenho das Instituições em números

De acordo com números obtidos no site da Ordem dos Advogados do Brasil, o curso de Direito do Unipiaget, em Suzano, registrou 34 inscritos, todos presentes na primeira fase do exame, dos quais 8 foram aprovados na segunda fase. Isso resulta em um percentual de aprovação de 23,53% para aqueles que se submetem ao exame pela 1ª vez e um percentual geral de 26,32%.

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) liderou em número de inscritos, com 301 alunos, dos quais 276 compareceram à primeira fase e 36 foram aprovados na segunda fase, resultando em um percentual de aprovação de 13,04% e 14,06% respectivamente.

Já o Centro Universitário Braz Cubas (UBC), também situado em Mogi das Cruzes, teve 267 inscritos, com 241 presentes na primeira fase e 28 aprovados na segunda fase. O percentual de aprovação da UBC foi de 11,62% e 12,02% respectivamente, menor que o da UMC e Unipiaget.

O menor percentual de aprovação, de 8,84% e 10,47% respectivamente, foi da UNISUZ, localizada em Suzano. A instituição teve 194 inscritos, sendo 181 presentes na primeira fase e apenas 16 aprovados na segunda fase.

"Os dados mostram que nossa metodologia focada em aulas 100% presenciais ministrada por um corpo docente diferenciado e o acompanhamento individualizado dos alunos com um currículo moderno e atualizado está dando resultados significativos", afirmou o reitor do Unipiaget Prof. Marcus Rodrigues, que ainda acrescentou: "Estamos orgulhosos em ver que nossos esforços em fornecer uma educação jurídica de excelência estão refletindo em taxas de aprovação comparadas aos melhores cursos de Direito do país".

A coordenadora do curso de Direito do Unipiaget, Dra. Patricia Braga, destacou o orgulho com o recente índice divulgado pela OABSP, que mostra mais uma vez que os alunos do curso de Direito se destacaram entre os aprovados. “Este resultado é um reflexo direto do compromisso e da dedicação de toda a nossa comunidade acadêmica. O excelente desempenho dos nossos alunos não apenas reforça a qualidade do ensino que oferecemos, mas também confirma nosso compromisso com a preparação eficaz para os desafios da vida profissional e do mercado de trabalho”, disse.



Presidente da OAB Suzano

O presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, destaca como advogado e gestor da OAB, que a OAB reforça a importância do Exame da Ordem, sobretudo porque o número de faculdades de Direito é muito alto, e esse exame é extremamente importante pela relevância dos serviços prestados pela advocacia. “Nota-se que em todas as faculdades da região os alunos mantêm o interesse pela advocacia. Ressalto também que algumas das faculdades, apesar de tão jovens, colocam-se em destaque, com resultados bastante expressivos, o que indica que estão formando bons estudantes e isso se reflete na prova”, finaliza.