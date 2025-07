OAB Suzano finaliza o primeiro semestre com ações sociais e capacitação

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) encerrou o primeiro semestre de 2025 com um balanço positivo de atividades que reafirmam o compromisso da entidade com a promoção da justiça, da cidadania e com o fortalecimento institucional da advocacia. Diversos eventos, campanhas e palestras foram realizados com o objetivo de atender às demandas da classe e estreitar os laços com a sociedade.

O semestre teve início com a cerimônia de posse da nova diretoria para o triênio 2025/2027, realizada em abril, na Câmara Municipal de Suzano. O presidente Fabrício Ciconi Tsutsui, acompanhado da vice-presidente, Edjane Maria da Silva Sutero; do secretário-geral, Cristian Ricardo Sivera; da secretária-adjunta, Antonia Prado Gasparotti; e da tesoureira, Gabriella Gimenez Mello, reafirmou o compromisso de conduzir a subseção com ética, transparência e dedicação. A solenidade também marcou a nomeação dos presidentes das 52 comissões temáticas, que atuam de forma integrada nas diversas frentes da entidade.

Entre as iniciativas de maior destaque está a exposição “À Mãe Que Me Tornei”, realizada em maio no Suzano Shopping. A mostra apresentou cartas e depoimentos de 19 advogadas da subseção que são mães de filhos com deficiência, em uma ação marcada pela empatia, escuta e valorização da maternidade atípica. A curadoria foi de Letícia Lefevre, com organização das Comissões da Pessoa com Deficiência, da Mulher Advogada e da Cultura, com apoio da Prefeitura de Suzano e do Fundo Social de Solidariedade.

No mês de junho, a Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, presidida por Kelly Guilhen, liderou a campanha “Junho Violeta”, voltada ao combate à violência contra a pessoa idosa. Mais de 3 mil fraldas geriátricas foram arrecadadas e doadas ao Fundo Social de Solidariedade. A programação incluiu ainda palestra na Fundação MGI e atendimentos jurídicos gratuitos voltados ao público idoso, realizados na sede da OAB sempre na última sexta-feira do mês. A ação contou com o apoio do Lions Clube de Suzano e da Loja Maçônica 31 de Março.

Ainda no campo das ações sociais, a OAB Suzano promoveu, em março, um mutirão de doação de sangue ao Hemocentro de Suzano. A iniciativa, liderada pela Comissão de Ação Social da Cidadania, presidida por Arielma Andrade, contou com a adesão de advogados e advogadas engajados na causa da saúde pública e da solidariedade.

Na área trabalhista, a Comissão de Direito do Trabalho, presidida por Carolina Mesquita, realizou, pelo quarto ano consecutivo, o mutirão de orientação jurídica na Estação Suzano, em parceria com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A atividade, alusiva ao Mês do Trabalhador, resultou em 522 atendimentos gratuitos à população, reforçando o papel da OAB no acesso à informação e à justiça. Também foi promovida uma palestra com os juízes do Trabalho das Varas de Suzano e Mogi das Cruzes, Richard Jamberg e Leonardo Betti.

Na formação continuada, a OAB promoveu uma série de palestras e cursos voltados ao aprimoramento profissional da advocacia. Entre os destaques está o encontro com a procuradora Gabriela Haddad Soares, que abordou temas relacionados a precatórios e RPVs.

A agenda cultural também teve seu espaço com a terceira edição do bloco “Libera o Alvará”, realizada no Boteco Mathias. O evento, promovido pela Comissão de Eventos, presidida por Cíntia Duarte, reuniu cerca de 300 pessoas em uma noite de confraternização e celebração da advocacia, familiares e amigos.

O presidente Fabrício Ciconi Tsutsui avaliou de forma positiva o semestre e destacou a continuidade dos trabalhos. “O primeiro semestre foi marcado por uma atuação intensa, comprometida e plural. Seguimos com ainda mais energia para os próximos meses, com muitas iniciativas já em andamento e outras que, em breve, chegarão para fortalecer a advocacia e ampliar nosso diálogo com a sociedade”, afirmou.