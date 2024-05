OAB Suzano promove 450 atendimentos jurídicos em parceria com a CPTM

Nesta sexta-feira (24/05), a 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão da Advocacia Trabalhista, realizou um mutirão de orientação jurídica na Estação Suzano com 450 atendimentos. A iniciativa, em parceria com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), consolida a ação realizada pelo terceiro ano consecutivo.



A atividade marcou o encerramento do "Mês do Trabalhador", em referência à celebração do dia 1º de maio. Na ocasião, o presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, o vice-presidente Cristian Sivera, a tesoureira Gabriella Gimenez, e o presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista, Renato de Miranda Vicente, acompanharam o mutirão que ocorreu das 9 às 16 horas de forma ininterrupta, sempre com foco na oferta de auxílio e apoio aos passageiros para a orientação gratuita na causa trabalhista.



Miranda explica que o apoio e a defesa ao indivíduo dentro da sociedade é o principal foco da advocacia e, em especial na causa trabalhista, a atuação próxima aos munícipes pode fazer a diferença na vida de uma família. “Identificar uma situação de exploração, de abuso ou até mesmo de periculosidade no serviço passa muito pela plena consciência dos direitos, algo que, por vezes, o cidadão ainda não tem. Nesses momentos, cabe a nós fazer o que fizemos aqui hoje, que é nos colocar à disposição para colaborar com o conhecimento e a orientação assertiva”, afirmou o presidente da comissão organizadora.



Por sua vez, Ciconi exaltou a presteza dos advogados envolvidos, explicando ainda que a ação com a CPTM no "Mês do Trabalhador" tem se tornado referência ano a ano. “Já havíamos realizado esse mutirão nos últimos dois anos, sempre com resultados muito satisfatórios para nós e, em especial, para o público. Parabenizo aqui o Dr. Renato e todos os voluntários pela presteza, deixando ainda um agradecimento especial à CPTM pela parceria que vem possibilitando esse importante trabalho”, concluiu o presidente da subseção.