OAB Suzano promove campanha de arrecadação de lenços em apoio às mulheres com câncer

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão das Mulheres Advogadas, promove uma campanha de arrecadação de lenços para mulheres em tratamento oncológico. A iniciativa faz parte da conscientização pelo diagnóstico precoce do câncer de mama neste mês de outubro, conhecido como o "Outubro Rosa". Os interessados podem colaborar com doações até o próximo dia 31 (quinta-feira), das 9 às 17 horas, na sede da subseção (rua Baruel, 592 - Vila Adelina).

A ação prevê a entrega dos lenços às mulheres em tratamento oncológico da cidade como forma de apoio às pacientes, sendo também uma maneira de potencializar o bem-estar e o cuidado das mulheres. Os recebidos serão direcionados a entidades de referência, como a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

A presidente da comissão das Mulheres Advogadas, Maria Margarida Mesquita, ressaltou que o engajamento da classe é fundamental para este importante exercício de solidariedade. "Com esta ação, estamos falando da entrega da dignidade, do cuidado e do amor com o próximo, algo que a subseção tem como missão em sua existência. Eu agradeço a parceria do Dr. Fabrício e de toda a diretoria, convoco a todos para fazer a diferença por quem mais precisa", apontou.

Por sua vez, o presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, relatou que a entidade promove diversas ações temáticas de natureza solidária ao longo do ano e, no Outubro Rosa, não será diferente. "A luta contra o câncer é um processo árduo no qual toda a ajuda é bem-vinda, sendo este o nosso objetivo. A OAB está em Suzano para fazer a diferença, seja na defesa dos advogados e advogadas, ou para a sociedade em geral, por isso, reforço o convite da Dra. Margarida, pelo bem-estar das mulheres guerreiras que estão enfrentando esta luta contra o câncer", disse.