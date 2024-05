Obra de prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen alcança nova fase

A Prefeitura de Suzano avançou com as obras do novo trecho da avenida Senador Roberto Simonsen, na região do Jardim Imperador, que chegaram a 50% de conclusão. A via está sendo prolongada para interligar a rotatória das estradas dos Fernandes e Santa Mônica com a parte já existente, que está sendo requalificada. Os trabalhos atingiram a fase de drenagem, que deve ser finalizada até o fim de junho. A previsão é de que a via completa fique pronta nos próximos meses.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi vistoriou na quarta-feira (22/05) a futura extensão, que vai impactar positivamente a mobilidade urbana e beneficiar moradores dos bairros que ficam no entorno da via, tais como Jardim Imperador, Jardim Monte Cristo, Jardim Márcia, Parque Santa Rosa, Casa Branca, entre outros, além da própria região central da cidade.

“As equipes estão trabalhando com agilidade e isso é satisfatório. Nossa cidade cresceu demais ao longo dos últimos anos e precisávamos encontrar alternativas para reduzir o trânsito na malha central, principalmente na rua General Francisco Glicério, na rua Baruel e na avenida Antônio Marques Figueira. A nova avenida Senador Roberto Simonsen formará um corredor importante em nosso município”, declarou o prefeito.

Parte do trecho de prolongamento já está com guias e sarjetas, serviços de drenagem e binder aplicado para receber asfalto. Quando a estrutura da extensão for concluída, a pavimentação será iniciada. A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano estima entrar nesta fase no segundo semestre deste ano.

Uma vez concluído, o trecho, que compreende 1,3 quilômetro de extensão, vai ligar a região do Parque Santa Rosa e da Casa Branca à avenida Brasil, se tornando um dos mais importantes corredores de veículos da cidade.

Com o prolongamento, condutores que acessam Suzano pela estrada Santa Mônica, vindos de Poá, ou pela estrada dos Fernandes, vindos de Ferraz de Vasconcelos, Mauá, Ribeirão Pires e São Paulo, poderão usar a nova rota para ir em direção a bairros como Jardim Monte Cristo, Jardim Imperador, Jardim Márcia, entre outros, sem precisar passar pelo centro.

Para concluir as etapas de infraestrutura necessárias, serão investidos R$ 15,6 milhões. Deste total, R$ 11,7 milhões são oriundos de recursos federais, por meio de emendas do deputado federal Marcio Alvino e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado (PL). Outros R$ 3,9 milhões são provenientes dos cofres municipais. A empresa responsável pela execução dos serviços é a Oestevalle Pavimentações e Construções.

Requalificação

Ao mesmo tempo em que a Prefeitura de Suzano realiza o prolongamento da avenida, o trecho já existente passa por intervenções. A Renov Pavimentação e Construções Ltda. é a empresa responsável pela execução desta parte do projeto. São realizadas obras no passeio público da via, que também está recebendo algumas intervenções por parte da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

O cronograma de atividades prevê a revitalização de toda a extensão da parte atual, num trecho de 1,6 quilômetro. Para a conclusão dos trabalhos, serão investidos R$ 6,7 milhões, investimento composto por contrapartida da prefeitura, de R$ 4.698.936,01, e de repasse de verbas federais, por meio de emenda de bancada do Partido Liberal (PL), de R$ 2.001.483,00.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou o ganho que a cidade terá quando as obras de requalificação e de prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen forem concluídas. “Estimamos reduzir bastante o trânsito nas avenidas Regina Cabalau Mendonça e Antônio Marques Figueira e nas ruas General Francisco Glicério e Baruel. Essa via fará um corredor desde aquela região do Parque Santa Rosa até a avenida Brasil e, mais para frente, até o Trecho Leste do Rodoanel (SP-31), que ganhará uma alça de acesso em um grande projeto do governo do Estado”, afirmou o chefe da pasta.