Obra do Corredor Ecológico atinge 90% de obras em Suzano

As obras do Corredor Ecológico, que está sendo instalado na área que compreende as avenidas Atlântida, Atlântica e Manoel Virgínio de Jesus e a rua 14, no Jardim Revista, atingiram 90% de conclusão.

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano realizou a drenagem com a adição de aduelas para otimizar o escoamento da água no local e criou 1,32 quilômetro de passeio público, para melhor mobilidade dos pedestres.

O projeto data de 2007 e, à época, os trabalhos previam a criação de uma área multiuso para a população com espaços para recreação e equipamentos esportivos diversos, mas a iniciativa acabou sendo deixada pouco tempo após, quando a empresa responsável pelas edificações abandonou o trabalho.

A atual gestão realizou um novo projeto para o espaço, que recebeu uma pista de caminhada composta por piso intertravado e nova calçada com 2,93 quilômetros de extensão, passando ainda por um processo de aperfeiçoamento de drenagem, revitalização de quadra esportiva e instalação de um playground. Denominado Corredor Ecológico, o projeto iniciou em outubro do ano passado e deve ser concluído neste semestre.

A obra está sob responsabilidade da empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda. e conta com um investimento R$ 1.560.606,00 do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público (Finisa), da Caixa Econômica Federal. A pista de caminhada, pensada justamente para a prática de exercícios por parte da população do bairro, margeia as vias em trechos específicos, facilitando a interligação entre elas e possibilitando a mudança de traçado por parte dos pedestres, contando com 1,61 quilômetro.

Para avançar nos trabalhos, a Prefeitura de Suzano aguarda autorização da Petrobras para concluir um trecho de passeio que fica na área da estatal. De acordo com o secretário Samuel Oliveira, o equipamento proporcionará mais saúde, lazer e segurança para a população do Jardim Revista. “É um ótimo trabalho realizado pela nossa gestão, que disponibiliza um grande espaço de área verde, playground, quadra esportiva e passeios à população. Todos os recursos que ele oferece proporcionam opções para o bem-estar”, avaliou.