2ª edição da 'Corrida pela Conscientização do Autismo' acontece dia 14 de junho

A Associação União Família Azul, que atua no acolhimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizará a 2ª edição da “Corrida pela Conscientização do Autismo”. O evento tem como objetivo inclusão, respeito e informação sobre a causa autista. A corrida acontecerá dia 14 de junho, às 7 horas, com saída do Parque Max Feffer, em Suzano.

A fundadora do movimento, Ana Paula Pereira Santos, mais conhecida como Paulinha da Família Azul, explicou que o evento funcionará em duas modalidades, sendo caminhada e corrida. A caminhada contará com um trajeto de 3 quilômetros de distância. Já a corrida, por sua vez, contará com um trajeto de 5 quilômetros e outro com 10 quilômetros.

Paulinha explicou que na última edição, o evento contou com 650 pessoas presentes, e desta vez, 800 pessoas se inscreveram e irão correr. Um salto de 23% entre suas edições. As inscrições para o evento já se encerraram, porém os interessados podem prestigiar e incentivar os atletas.

“Quem quiser participar desse momento tão importante pode comparecer ao parque para prestigiar, incentivar os atletas e correr junto nessa corrente de conscientização", comentou. A fundadora do movimento destacou que são esperadas 1.500 pessoas presentes no evento.

O Parque Max Feffer está localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador, em Suzano.