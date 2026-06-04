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Jornal Diário de Suzano - 04/06/2026
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Cidades

2ª edição da 'Corrida pela Conscientização do Autismo' acontece dia 14 de junho

Corrida acontecerá dia 14 de junho, às 7 horas, com saída do Parque Max Feffer, em Suzano

04 junho 2026 - 09h00Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Corrida acontecerá dia 14 de junho, às 7 horas, com saída do Parque Max Feffer, em SuzanoCorrida acontecerá dia 14 de junho, às 7 horas, com saída do Parque Max Feffer, em Suzano - (Foto: Divulgação)

A Associação União Família Azul, que atua no acolhimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizará a 2ª edição da “Corrida pela Conscientização do Autismo”. O evento tem como objetivo inclusão, respeito e informação sobre a causa autista. A corrida acontecerá dia 14 de junho, às 7 horas, com saída do Parque Max Feffer, em Suzano.

A fundadora do movimento, Ana Paula Pereira Santos, mais conhecida como Paulinha da Família Azul, explicou que o evento funcionará em duas modalidades, sendo caminhada e corrida. A caminhada contará com um trajeto de 3 quilômetros de distância. Já a corrida, por sua vez, contará com um trajeto de 5 quilômetros e outro com 10 quilômetros.

Paulinha explicou que na última edição, o evento contou com 650 pessoas presentes, e desta vez, 800 pessoas se inscreveram e irão correr. Um salto de 23% entre suas edições. As inscrições para o evento já se encerraram, porém os interessados podem prestigiar e incentivar os atletas.

“Quem quiser participar desse momento tão importante pode comparecer ao parque para prestigiar, incentivar os atletas e correr junto nessa corrente de conscientização", comentou. A fundadora do movimento destacou que são esperadas 1.500 pessoas presentes no evento.

O Parque Max Feffer está localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador, em Suzano.

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