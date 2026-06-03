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Jornal Diário de Suzano - 03/06/2026
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Cidades

Prefeito acompanha início das obras de pavimentação no Jardim Amazonas e na Vila Real Santista

Vistoria foi realizada na rua Felício Moreira, onde estão sendo instaladas guias; trabalho seguirá para as ruas José Rangel, Perimetral II, Daniela Varjão e Geralda Maria Conceição

03 junho 2026 - 16h56Por De Suzano
Vistoria foi realizada na rua Felício MoreiraVistoria foi realizada na rua Felício Moreira - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, voltou ao bairro Jardim Amazonas, no distrito de Palmeiras, nesta quarta-feira (03/06), para conferir de perto o início das obras de pavimentação das vias dessa localidade e do bairro Vila Real Santista, conforme foi anunciado na reunião com moradores realizada na Escola Municipal Adélia de Lima Franco, no dia anterior (02/06), quando foi assinada a ordem de serviço.

Na oportunidade, o chefe do Poder Executivo municipal vistoriou os trabalhos relacionados à instalação de guias que estava acontecendo na rua Felício Moreira, cujas atividades abriram caminho para um conjunto de melhorias que abrangerá não só esta como também outras quatro vias: José Rangel, Perimetral II, Daniela Varjão e Geralda Maria Conceição. Todas receberão aplicação de asfalto até o fim deste ano. 

As intervenções, que também foram acompanhadas pelo vice-prefeito Said Raful e pelo secretário municipal de Manutenção e Serviços, Samuel Oliveira, contaram, já neste primeiro dia, com diferentes equipamentos de trabalho, incluindo uma carregadeira, uma motoniveladora e uma retroescavadeira, que começaram a preparar o terreno e transportar os materiais necessários para execução do projeto.

No perímetro que envolve o deslocamento pelas cinco ruas contempladas, será proporcionada a pavimentação em uma área total de 5.160 metros quadrados (m²) de vias, execução de drenagem pluvial, implantação de 1.650 metros de guias e sarjetas e melhorias estruturais em 869 metros de extensão. Ao todo, será investido R$ 1,2 milhão, com recursos e maquinários próprios da administração municipal.

Oliveira explicou que as obras avançarão de uma rua para outra, respeitando uma sequência de serviços. “Faremos as guias, depois as sarjetas, para garantir ações preliminares à aplicação do asfalto, com os caminhões de concreto que passarão a circular por estes acessos a partir de agora. A transformação nesta localidade será completa, e ainda garantiremos revisão da iluminação pública, que chegará inclusive à praça que fica ao lado da Escola Municipal Adélia de Lima Franco”, afirmou o titular da pasta.

Pedro Ishi, por sua vez, destacou que a promessa feita para a população começou a ser cumprida nesta quarta-feira. “Ontem (02/06) nós estivemos aqui para falar sobre nossas intenções para estes dois bairros e tivemos um diálogo muito positivo com os moradores. Assinamos a ordem de serviço e hoje (03/06) estamos aqui para ver de perto as mudanças que estamos preparando para mais estas localidades de Palmeiras, assim como ocorre no Parque Heroísmo, entre tantos outros bairros. Nosso trabalho tem alcançado toda a cidade”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal. 

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