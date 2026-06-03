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Jornal Diário de Suzano - 03/06/2026
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Cidades

Avenida Senador Roberto Simonsen ganha rotatória e novo semáforo 

Intervenções realizadas pela Secretaria de Transporte foram executadas para reforçar a segurança na via; prefeito Pedro Ishi e secretário Claudinei Galo estiveram no local nesta quarta (03/06)

03 junho 2026 - 18h27Por De Suzano
Avenida Senador Roberto Simonsen ganha rotatória e novo semáforo Avenida Senador Roberto Simonsen ganha rotatória e novo semáforo  - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano segue aprimorando as condições de mobilidade na avenida Senador Roberto Simonsen, após inaugurar o prolongamento da via no último mês de abril. Para reforçar a segurança de motoristas e pedestres, foram implantados uma rotatória entre as ruas Masanosuke Shibata e José de Almeida e quatro conjuntos semafóricos no cruzamento com a rua Sete de Setembro.

Uma mudança importante com esta nova configuração proposta para a via é a proibição do acesso à esquerda para a rua Sete de Setembro, sentido avenida Paulista, para quem trafega pela avenida Senador Roberto Simonsen na direção do Parque Municipal Max Feffer.

O resultado do trabalho nestes dois pontos foi verificado pelo prefeito Pedro Ishi e pelo secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, nesta quarta-feira (03/06). Eles puderam acompanhar o funcionamento destas estruturas, que se fizeram necessárias em função do aumento do movimento da via, que vem recebendo diariamente 1,5 mil veículos.

A rotatória foi instalada no ponto onde começa o novo trecho da avenida Senador Roberto Simonsen para quem vem do Parque Municipal Max Feffer em direção à região da Casa Branca. Com esse dispositivo viário, que organiza os fluxos, os motoristas têm acesso aos diferentes destinos que são possíveis a partir deste ponto, sem perder tempo e com mais segurança.

Já os quatro conjuntos semafóricos que foram instalados organizam o fluxo em todos os sentidos do cruzamento: para quem trafega pela Sete de Setembro em direção ao centro; para quem está na Sete de Setembro em direção à avenida Paulista; para quem segue pela Roberto Simonsen sentido Parque Max Feffer-Casa Branca; e para quem se encontra na Roberto Simonsen sentido Casa Branca-Parque Max Feffer.

Em todas as travessias de pedestre, também foram instalados grupos focais específicos, totalizando oito unidades. Para atravessar a Roberto Simonsen, o sinal verde para travessia pode ser acionado com a botoeira. Para a travessia pela Sete de Setembro, o sinal verde acontece de forma automática pelo semáforo dos carros.

O secretário Claudinei Galo afirmou que as mudanças chegam para equilibrar o fluxo no local. “No cruzamento com a rua Sete de Setembro, entendíamos que era necessária a instalação de semáforos porque muitas pessoas fazem a conexão de uma via para outra nos diferentes sentidos. Já a rotatória foi implantada para dar fluidez no trânsito, evitando que os motoristas ficassem parados muito tempo para poder acessar o destino escolhido”, declarou.

Por sua vez, o prefeito destacou que as mudanças na Roberto Simonsen se justificam pela transformação que foi proporcionada pelo prolongamento da via. “Abrimos uma conexão entre as ruas Masanosuke Shibata e José de Almeida, na região do Jardim Márcia, Jardim dos Ipês e Cidade Cruzeiro do Sul, às estradas dos Fernandes e Santa Mônica e à rua Regina Cabalau Mendonça, no Parque Santa Rosa. Com isso, mais motoristas passaram a escolher esta via para se deslocar pela cidade”, ressaltou Pedro Ishi.

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