Corpus Christi: Poá terá programação religiosa, cultural e turística com tapetes na região central

A Prefeitura de Poá, por meio das Secretarias de Cultura e de Turismo, em parceria com a Igreja Católica, promoverá no próximo dia 4 de junho a celebração de Corpus Christi 2026, uma das manifestações religiosas, culturais e turísticas mais tradicionais do município. Neste ano, a programação contará com a confecção de 100 tapetes decorativos em vias da região central, reunindo todas as paróquias e comunidades da cidade, escolas municipais, secretarias da administração e representantes da sociedade civil em um grande ato de fé, devoção e união.

A principal novidade desta edição será a realização da Missa da Unidade, presidida pelo bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini. A celebração ocorrerá às 16 horas, na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe (avenida Antonio Massa, 150), seguida da tradicional procissão pelas ruas ornamentadas.

A confecção dos tapetes, que integra a programação religiosa, cultural e turística, terá início na noite do dia 3 de junho, após a interdição das vias que integram o trajeto da procissão: rua Fernando Pinheiro Franco, rua Capanema, rua Carlos Gomes, rua Vereador José Calil, alameda Pedro Calil e avenida Antonio Massa. Ao todo, os tapetes ocuparão aproximadamente 650 metros de extensão.

Participam da organização e da produção dos tapetes as paróquias Nossa Senhora de Lourdes (Centro), Nossa Senhora de Fátima (Calmon Viana), São José (Vila Varela), Santa Rosa de Lima (Cidade Kemel), Santa Helena (Vila Santa Helena) e Nossa Senhora Aparecida (Jardim Nova Poá), além de todas as comunidades católicas e as secretarias municipais de Educação, Meio Ambiente, Transportes, Turismo e Cultura, do grupo Mães Azuis de Poá e do Grupo Escoteiro de Poá.

Os tapetes permanecerão disponíveis para visitação até as 18 horas, horário previsto para o encerramento da Missa da Unidade. Na sequência, os fiéis participarão da procissão, que terá início na Praça de Eventos, seguirá pelas vias decoradas e retornará ao ponto de partida. As ruas permanecerão interditadas até as 23h59 para os trabalhos de limpeza e desmontagem da estrutura.

A expectativa é reunir milhares de fiéis em uma grande demonstração de fé, espiritualidade e comunhão, consolidando mais uma vez o Corpus Christi como uma das principais celebrações religiosas, culturais e turísticas de Poá.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância do evento para a cidade e para a comunidade católica. “Corpus Christi é uma das manifestações de fé mais bonitas e significativas do nosso município. É um momento que reúne famílias, fortalece valores cristãos e promove a união da nossa população em torno de uma mensagem tão necessária nos dias atuais: a paz. A Prefeitura tem orgulho de apoiar essa tradição que faz parte da história de Poá, sendo muito importante também para a cultura e turismo da nossa cidade”, afirmou.

De acordo com o padre Rui Galdino, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima e coordenador da celebração na cidade, a solenidade de Corpus Christi é um dos momentos mais significativos da fé católica. "Iremos celebrar a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, sacramento que alimenta nossa caminhada espiritual e fortalece nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Em Poá, esta celebração ganha um significado ainda mais especial ao reunir as paróquias e comunidades da cidade em um testemunho de unidade, fraternidade e esperança. É um momento de renovar a fé, fortalecer os laços da comunidade e expressar publicamente aquilo que acreditamos e vivemos todos os dias", pontuou.