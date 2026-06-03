Segurança Cidadã intensifica patrulhamento preventivo nas três regiões de Suzano

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), realiza uma operação especial de patrulhamento preventivo entre esta quarta e sexta-feira (03 a 05/06) em três importantes regiões. A ação contempla os bairros Jardim Casa Branca, Jardim Quaresmeira e Cidade Edson, com reforço das atividades de fiscalização, monitoramento e presença ostensiva das equipes nas vias públicas.

A operação está sendo desenvolvida em quatro pontos estratégicos previamente definidos pela corporação, com a participação de grupamentos especializados da GCM. As ações contarão com equipes do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), da Patrulha Maria da Penha (PMP) e do Canil, além do efetivo operacional, ampliando a capacidade de atendimento e prevenção em diferentes frentes.

Entre as medidas previstas estão a realização de pontos de bloqueio, abordagens preventivas, fiscalização de veículos e rondas ostensivas, com o objetivo de ampliar a sensação de segurança da população, coibir práticas ilícitas e fortalecer a presença das forças municipais de segurança nos bairros atendidos.

A iniciativa integra o conjunto de ações desenvolvidas pela secretaria para reforçar a proteção da população e ampliar o monitoramento em diferentes regiões do município. Ao longo deste ano, a GCM já realizou diversas edições da operação “Cidade e Ordem”, voltada à fiscalização de estabelecimentos comerciais e à manutenção da ordem pública.

O trabalho das equipes também tem contado com o suporte do sistema de monitoramento inteligente “Smart Suzano”, que é capaz de realizar até 10,8 mil leituras faciais por hora e auxilia na identificação de pessoas procuradas pela Justiça. Desde a implantação da tecnologia, há cerca de oito meses, 63 procurados foram capturados em ações realizadas pela Guarda Civil Municipal e pela Polícia Militar.

Na última segunda-feira (01/06), mais dois procurados pela Justiça foram capturados, um pela PM e outro pela GCM. O suspeito detido pela polícia estava circulando pela avenida Campos Salles, e era procurado por não pagamento de pensão alimentícia. Já o preso pela guarda era procurado por furto e estava circulando nas proximidades da Estação Suzano, da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Nas últimas semanas, a corporação também registrou importantes resultados operacionais. Por exemplo, durante a operação “Impacto Grande Envergadura – Alto Tietê”, agentes da GCM, em conjunto com a Polícia Militar, localizaram um imóvel utilizado para armazenamento de entorpecentes no Jardim Colorado, onde foram apreendidas 2.088 porções de drogas. Já no Jardim Saúde, uma ação resultou na apreensão de aproximadamente 1,4 tonelada de fios e cabos furtados, além da prisão de dois suspeitos envolvidos na receptação do material.

O secretário Francisco Balbino destacou que as operações preventivas desempenham papel fundamental na estratégia adotada pelo município. “A presença das equipes nos bairros contribui para a prevenção de ocorrências, fortalece a proximidade com a população e amplia a capacidade de resposta da Guarda Civil Municipal. Estamos trabalhando de forma permanente para garantir mais segurança e tranquilidade aos moradores de Suzano”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que o município seguirá investindo na ampliação das ações de segurança pública. “Temos promovido investimentos em tecnologia, estrutura e integração para fortalecer o trabalho realizado em Suzano. As operações desenvolvidas pela Guarda Civil Municipal demonstram o comprometimento da administração em proteger a população e construir uma cidade cada vez mais segura para todos”, declarou.