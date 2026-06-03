Fundo Social realiza inscrições para 'Casamento Comunitário' na próxima segunda-feira

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano realiza nesta segunda-feira (08/06) as inscrições para o “Casamento Comunitário”. A iniciativa disponibiliza 15 vagas para casais com renda conjunta de até dois salários mínimos e que não possuem condições financeiras de arcar com os custos. Os interessados devem comparecer ao Paço Municipal (rua Baruel, 501 - Centro) a partir das 9 horas, no hall de entrada. O preenchimento das vagas será por ordem de chegada.

A seleção será realizada a partir das informações preenchidas no cadastro, incluindo critérios socioeconômicos. Entre as exigências, os candidatos devem residir em Suzano e declarar renda familiar compatível com o limite estabelecido, a inexistência de impedimentos legais para o casamento e a veracidade das informações fornecidas, estando cientes de que a omissão ou prestação de dados falsos poderá resultar em responsabilização civil e criminal. Também será necessário informar que não possuem recursos financeiros para custear a cerimônia de forma particular.

O evento será realizado em formato inter-religioso, reunindo os casais selecionados em uma celebração coletiva voltada à oficialização da união e ao início de uma nova etapa de suas vidas. A data, o horário e o local ainda serão definidos e divulgados posteriormente.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou a importância da ação. “O ‘Casamento Comunitário’ é uma iniciativa que possibilita aos casais a formalização da união com dignidade e acolhimento. A proposta também valoriza as histórias construídas ao longo do tempo por eles”, afirmou.