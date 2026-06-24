Secretaria de Cultura promove Concurso Literário 2026 em parceria com associação

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Associação Cultural Literatura no Brasil, realizará o “Concurso Literário 2026”, iniciativa voltada a escritores que ainda não publicaram livros. O projeto também conta com a participação do escritor suzanense Sacolinha.

As inscrições serão no formato on-line e abertas a partir de 30 de junho, de forma totalmente gratuita, no link https://forms.gle/yFY7DJLsizE5pV52A. Podem participar escritores com 16 anos ou mais, residentes nos municípios do Alto Tietê. Cada participante poderá inscrever apenas um texto, nas categorias conto ou poesia.

As obras deverão ser inéditas, de autoria própria e enviadas em formato PDF. Os trabalhos serão avaliados por uma comissão especializada, que levará em consideração critérios como qualidade literária, originalidade, domínio da linguagem, coerência textual e impacto estético.

A realização do concurso foi viabilizada após chamamento público promovido pela administração municipal para a escolha da entidade parceira. A selecionada foi a Associação Cultural Literatura no Brasil, o que permitirá a premiação dos autores vencedores e a produção de uma publicação com os melhores textos inscritos.

Os vencedores de cada categoria receberão prêmio de R$ 1 mil. Além disso, os dez melhores textos de cada modalidade serão publicados na revista “Trajetória Literária”, que terá tiragem de mil exemplares e será distribuída gratuitamente em escolas e bibliotecas do Estado de São Paulo.

O resultado do concurso será divulgado em 30 de setembro, enquanto a cerimônia de premiação ocorrerá em 7 de outubro, durante o evento "Trajetória Literária", que será realizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. O lançamento da revista está previsto para 20 de fevereiro de 2027.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou que a iniciativa fortalece a produção literária regional e amplia as oportunidades para novos autores. “Este concurso é uma forma de incentivar a escrita, valorizar os talentos do Alto Tietê e abrir espaço para pessoas que têm produção literária, mas ainda não tiveram a oportunidade de publicar um livro. A cultura também se constrói por meio da palavra, da criatividade e da expressão de cada autor, e esse projeto reforça o compromisso da administração municipal em estimular novas vozes e aproximar a população da literatura”, afirmou.