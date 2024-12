Operação Natal Seguro segue até 31 de dezembro em Suzano

A Operação Natal Seguro completou oficialmente 17 dias neste domingo (22) e continuará em andamento até 31 de dezembro nos polos comerciais do centro, do Boa Vista (região norte) e de Palmeiras (região sul).

Por parte da Guarda Civil Municipal (GCM) estão envolvidos 34 agentes e 16 viaturas de todos os seus grupamentos. A iniciativa ainda conta com a atuação da Polícia Militar.

De acordo com a Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano, a intenção é garantir a proteção necessária a quem circula por esses locais em razão das compras de fim de ano, inibindo qualquer tipo de prática criminosa.

Desde o início da Operação Natal Seguro, a GCM atendeu a mais de 300 ocorrências, que envolveram abordagem de 172 pessoas, averiguação de 42 veículos, 19 prisões em flagrante, 11 apreensões de veículos, duas capturas de foragidos da Justiça, entre outras.

A corporação pode ser acionada a qualquer momento pelos telefones (11) 4745-2150 e 153.