Operação Tapa-Buraco chega a mais vias no 1º semestre do que em todo ano passado

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano fechou o balanço de ações referentes ao primeiro semestre deste ano com uma atuação expressiva da Operação Tapa-Buraco. Os números revelaram que o trabalho executado entre janeiro e junho de 2026 alcançou mais vias (730) do que em todo ano de 2025 (581), totalizando 3,5 mil toneladas de massa asfáltica aplicada.

O reforço do serviço esteve associado ao projeto “Suzano em Ação - Megamutirão de Zeladoria”, lançado em 23 de fevereiro, que quase triplicou a média de serviços em relação aos 14 meses anteriores, passando de 51 para 138 intervenções, garantindo melhorias nos deslocamentos pelas vias da cidade e aumentando a segurança de motoristas e pedestres.

A quantidade de reparos foi potencializada com a chegada de quatro caminhões equipados para aplicação de massa asfáltica quente, que quadruplicou a capacidade de atendimento. Até então, o município realizava cerca de 240 ações mensais nas vias públicas, mas com esse acréscimo, o trabalho passou a proporcionar aproximadamente 1,2 mil intervenções por mês em diferentes bairros da cidade, inclusive aos sábados.

Com esta mobilização especial, as equipes chegaram nos quatros cantos de Suzano, aprimorando as condições de mobilidade em mais de 200 localidades, incluindo Jardim Casa Branca, Parque Residencial Casa Branca, Jardim Caxangá, Jardim Revista, Jardim Europa, Jardim Dora, Vila Amorim, Vila Mazza, Jardim Lincoln, Vila Figueira, Cidade Edson, Miguel Badra, Jardim Luela, Jardim Colorado, Jardim Cacique, Jardim Quaresmeira, Jardim Monte Cristo, Parque Buenos Aires, Vila Fátima, Jardim Planalto, Jardim do Lago e Chácaras Reunidas Guaió.

Nas vias contempladas, a operação utilizou massa asfáltica quente aplicada diretamente nos pontos com irregularidades no pavimento. Após a aplicação do material, foi feita compactação com rolo compressor para garantir nivelamento adequado da via e maior durabilidade do reparo. Cada equipamento contou com uma equipe composta por um motorista e quatro auxiliares responsáveis pela execução do serviço.

A estrutura também representou um aumento expressivo no volume diário de material utilizado. A média de aplicação foi de até 45 toneladas de massa asfáltica quente por dia no pico de serviços, permitindo que a prefeitura avançasse simultaneamente em diferentes regiões do município.

Sinalização

Paralelamente à atuação proporcionada pela Operação Tapa-Buraco, o Transporte não deixou de garantir as intervenções relacionadas à sinalização. Entre janeiro e junho de 2026, foram instaladas 689 placas de trânsito e realizadas 746 ações relacionadas à pintura no solo, sendo 207 em lombadas, 491 em faixas de pedestre, 31 em vagas especiais para pessoas com deficiência e 17 em vagas especiais para pessoas idosas. Também foram executadas intervenções em 19 abrigos de pontos de ônibus e em 65 rampas de acessibilidade.

Demais ações

O semestre também foi marcado pela entrega do prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, no dia 2 de abril, que passou a conectar às ruas Masanosuke Shibata e José de Almeida, na região do Jardim Márcia, Jardim dos Ipês e Cidade Cruzeiro do Sul, às estradas dos Fernandes e Santa Mônica e à rua Regina Cabalau Mendonça, no Parque Santa Rosa. A abertura deste novo eixo de deslocamento se tornou um marco para a cidade, registrando a passagem de 100 mil veículos nos primeiros dois meses.

Outra entrega relevante ocorreu em 28 de março, quando foi inaugurado o Terminal de Transporte Urbano - Terminal Sul “Jorge Ueno”, instalado na estrada do Koyama, 365, que facilitou o deslocamento da população de Palmeiras para a região central, especialmente à Estação Suzano, da Linha 11 - Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

No contexto da Educação para o Trânsito, o setor responsável organizou atividades mensais para garantir orientações aos condutores, começando em fevereiro, quando foi distribuída uma cartilha de orientação nas escolas, para tornar o retorno às aulas mais seguro e responsável. Ainda neste mês, as equipes atuaram nas saídas de Suzano para alertar os munícipes que estavam viajando no feriado de carnaval.

Em março, por conta do mês dedicado às mulheres, a pasta organizou um evento sobre mecânica automotiva para elas. Em abril, uma nova ação celebrou a Paz no Trânsito com mais uma ação no Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte. E no mês de maio, por conta da campanha de segurança no trânsito, foi organizado um evento no Paço Municipal com orientações aos motoristas com panfletagem, Teatro de Fantoches para crianças da rede municipal e um “Pit Stop Educativo” na avenida Mogi das Cruzes, com foco nos motociclistas.

O secretário Claudinei Galo destacou que o trabalho neste primeiro semestre garantiu mais segurança nas vias. “Tivemos uma atuação expressiva com a Operação Tapa-Buraco e com o trabalho de sinalização, para reforçar a demarcação viária no solo e instalar novas placas em todas as regiões da cidade. Neste período, pudemos trabalhar a questão da segurança de diferentes aspectos, com o serviço nas ruas e as orientações para a população”, ressaltou o titular da pasta.