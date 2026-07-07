Secretaria de Cultura alcança mais de 79 mil pessoas ao longo de 2026

A Secretaria de Cultura de Suzano alcançou 79.100 pessoas ao longo das ações realizadas no primeiro semestre de 2026. O balanço divulgado pela pasta na última semana também aponta 4,5 mil alunos atendidos pelo Programa de Formação Artística (Profart), uma das principais iniciativas de formação cultural do município.

Os números refletem o trabalho desenvolvido pela secretaria para ampliar o acesso da população às atividades culturais, com foco na descentralização dos serviços, na formação artística e na ocupação de espaços públicos em diferentes regiões da cidade. As oficinas do Profart, por exemplo, foram realizadas nos seis centros culturais do município, localizados na Casa Branca, Vila Figueira, Colorado, Boa Vista e Jardim Gardênia, além do Casarão das Artes, no centro.

Ao longo do semestre, o Profart ofereceu aulas em diversas linguagens, como dança, teatro, circo, música e artes plásticas, atendendo crianças, jovens e adultos. Além das oficinas regulares, o programa também participou de agendas promovidas pela Secretaria de Cultura, somando cerca de 5 mil pessoas em 22 atividades.

Entre as ações realizadas pelo Profart estiveram o Encontro de Violão, a Exposição de Artes, o Suzano Cores e o Inspirações. O programa também marcou presença em outras 18 atividades e eventos da Prefeitura de Suzano, com oficinas rápidas de desenho e circo, além de apresentações de alunos de dança, reforçando o papel da formação artística como instrumento de participação, aprendizado e ocupação dos espaços públicos.

A diretora da Secretaria Municipal de Cultura, Márcia Belarmino, destacou que os resultados demonstram o fortalecimento das políticas públicas de formação e circulação cultural. “O Profart tem um papel essencial porque aproxima a população da arte de forma contínua, dentro dos bairros e em diferentes linguagens. Quando levamos oficinas, apresentações e atividades para os centros culturais, parques, escolas e demais espaços da cidade, também criamos oportunidades para que novos talentos sejam descobertos e para que a população se reconheça como parte da vida cultural de Suzano”, afirmou.

Por meio dos programas e atividades da secretaria, cerca de 79 mil pessoas foram impactadas no primeiro semestre. Uma dessas ações foi realizada no Parque Municipal Max Feffer, foram 17 grandes ações realizadas, incluindo “Férias no Parque”, “Samba no Parque”, carnaval, aniversário de Suzano e “Rock no Parque”, que, juntas, registraram público estimado em 48 mil pessoas.

Outro destaque do período foi a 6ª Mostra de Dança de Suzano, realizada entre 15 e 31 de maio. A programação alcançou público de mais de 11 mil pessoas, com atividades no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, nos centros culturais e em espaços diferentes. A iniciativa solidificou a dança como uma das principais frentes culturais da cidade e reforçou a proposta de levar apresentações para diferentes públicos e regiões.

Além das apresentações, a mostra reuniu grupos, escolas, núcleos de formação e convidados especiais, valorizando artistas locais e fortalecendo a troca entre alunos, professores, bailarinos e público. A programação também integrou ações em espaços abertos, contribuindo para aproximar a população das manifestações artísticas e ampliar o acesso à cultura.

No segmento das artes visuais e da preservação da memória, a Secretaria de Cultura realizou dez exposições no semestre, que atingiram público de 4,1 mil pessoas, ampliado pelas exposições durante o aniversário da cidade. O Casarão da Memória Antônio Marques Figueira também recebeu grande movimentação, com 12 mil visitantes registrados no período, reforçando a importância do equipamento para a valorização da história de Suzano.

O balanço também aponta ações nas áreas de circo, audiovisual, teatro e projetos realizados em parceria, como o Circuito Sesc e o SPCult Pro, que reuniram média de 6 mil pessoas. As iniciativas ampliaram a diversidade da programação cultural oferecida à população e fortaleceram a presença de diferentes linguagens artísticas no calendário do município.

Nos dados apresentados, a secretaria também registrou 343 solicitações atendidas em auxílio às festividades e eventos do município, por meio de estruturas físicas, de produção e apoio cultural de forma contínua e com grande diversidade, como a Festa Nordestina, a Festa de São José Operário, a Festa da Dália, entre outras.

O secretário José Luiz Spitti avaliou que o balanço demonstra o avanço da política cultural da cidade. “Encerrar o primeiro semestre com mais de 79 mil pessoas alcançadas é um resultado muito expressivo e mostra que a cultura de Suzano está viva, presente nos bairros e cada vez mais próxima da população. Nosso objetivo é garantir que programas, oficinas, apresentações e eventos cheguem a todos os públicos, valorizando os artistas da cidade e formando novas gerações por meio da arte. Esse trabalho só é possível porque há planejamento, dedicação das equipes e compromisso da administração municipal com a democratização do acesso à cultura”, ressaltou.

Inauguração

O semestre também foi marcado pela inauguração da Casa de Cultura de Palmeiras II, entregue em 27 de junho. O novo equipamento tem capacidade para atender mais de 400 alunos e conta com biblioteca setorial, salas multifuncionais e áreas de convivência artística, ampliando a estrutura cultural disponível à população da região sul.

Com a entrega do novo espaço, a Secretaria de Cultura fortalece a rede de equipamentos públicos voltados à formação, fruição e circulação artística. A iniciativa também reforça a proposta de descentralizar os serviços culturais e garantir que mais moradores tenham acesso a atividades gratuitas perto de suas casas.