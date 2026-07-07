Concurso Cosplay promete reunir personagens e criatividade no Festival Tanabata Matsuri 2026

Os fãs da cultura pop japonesa, dos animes, mangás, games e quadrinhos já têm um encontro marcado no Festival Tanabata Matsuri 2026, que será realizado nos dias 25 e 26 de julho, no Centro Esportivo Bunkyo, localizado na Avenida Japão, 5919, no bairro Porteira Preta, em Mogi das Cruzes – o mesmo espaço que recebe o tradicional Akimatsuri. O festival funcionará no sábado (25), das 10h às 22h, e no domingo (26), das 10h às 21h.

Entre as atrações mais aguardadas da programação está o tradicional Concurso Cosplay, que será realizado no domingo (26), às 14 horas, reunindo personagens icônicos, criatividade e talento no palco principal do festival.

A competição será disputada na modalidade Desfile, na qual os participantes serão avaliados pela fidelidade ao personagem original, qualidade da caracterização, acabamento do figurino e técnicas utilizadas na produção do cosplay. A expectativa é reunir participantes de diversas cidades do Estado de São Paulo, transformando o Tanabata Matsuri em um grande encontro da cultura geek e da cultura japonesa.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no próprio dia do concurso, junto ao guarda-volumes do evento. Serão disponibilizadas 60 vagas, preenchidas por ordem de chegada.

Como incentivo à participação, os cosplayers terão entrada gratuita durante todos os dias do Festival Tanabata Matsuri, além de contar com camarim e guarda-volumes gratuitos no dia da competição.

Outra facilidade será a caravana gratuita exclusiva para cosplayers, com saída do bairro da Liberdade, em São Paulo. As informações sobre a caravana podem ser obtidas pelo perfil @canaldorex_.

Os melhores colocados receberão premiação em dinheiro, enquanto a categoria infantil, destinada a crianças de até 12 anos, contará com premiação em medalhas.

Regulamento

O concurso será realizado exclusivamente na modalidade Desfile. Os participantes poderão apresentar referências impressas do personagem para auxiliar a comissão julgadora, que avaliará critérios como fidelidade ao personagem, qualidade da produção do figurino e técnicas empregadas na confecção do cosplay.

Não será permitida a utilização de fogo, explosões, objetos lançados em direção ao público ou aos jurados, bem como apresentações com nudez, conteúdo erótico ou temática ecchi.

Também não poderão participar parentes dos jurados.

A edição de 2026 mantém uma regra importante: o vencedor do 1º lugar da edição anterior não poderá competir utilizando o mesmo cosplay que garantiu sua vitória. A restrição é válida apenas para o campeão da edição de 2025, que poderá participar normalmente com um personagem diferente.

Além do Concurso Cosplay, o Festival Tanabata Matsuri 2026 oferecerá uma programação diversificada para toda a família, com apresentações culturais, atrações da cultura japonesa, gastronomia típica, expositores, oficinas e atividades para todas as idades.

A programação completa, informações sobre ingressos e estacionamento já estão disponíveis no site www.bunkyo.com.br/tanabata.

O Festival Tanabata Matsuri 2026 é um dos projetos que recebe incentivo da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes e recursos do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Serviço

Festival Tanabata Matsuri 2026

Data: 25 e 26 de julho de 2026

Horários:

• Sábado: das 10h às 22h

• Domingo: das 10h às 21h

Local: Centro Esportivo Bunkyo

Endereço: Avenida Japão, 5919 – Porteira Preta – Mogi das Cruzes/SP

(Mesmo local onde é realizado o tradicional Akimatsuri.)Concurso Cosplay

• Data: 26 de julho

• Horário: 14h

• Inscrições gratuitas no dia do concurso (60 vagas)

• Entrada gratuita para cosplayers durante todos os dias do festival

• Premiação em dinheiro

• Caravana gratuita para cosplayers (informações: @canaldorex_)

Informações e reservas de espaços para expositores, bazaristas e operações de alimentação:

WhatsApp: (11) 4791-2022

Programação, ingressos e estacionamento:

www.bunkyo.com.br/tanabata