'Suzano Mais Emprego' divulga 585 vagas disponíveis nesta semana

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, por meio do projeto “Suzano Mais Emprego”, divulgou nesta semana uma nova relação com 585 vagas disponíveis em empresas parceiras do município. As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, com maior concentração de cargos a candidatos com ensino médio completo.

Do total de vagas anunciadas, 315 são destinadas a trabalhadores com ensino médio, enquanto outras 186 exigem ensino fundamental. A lista também conta com 40 oportunidades sem exigência de escolaridade, 27 para candidatos com ensino superior e 17 para nível técnico.

Entre os cargos com maior número de oportunidades, o destaque é para vendedor, com 125 vagas disponíveis e exigência de ensino médio. Na sequência, aparece a função de ajudante geral, com 49 vagas divididas entre os níveis médio e fundamental. Também há oferta para costureira de máquina reta, com 30 vagas sem exigência mínima de escolaridade, e auxiliar de produção, com 29 oportunidades para candidatos com ensino médio ou fundamental.

A relação também contempla funções que exigem ensino superior, como analista de marketing e auxiliar de almoxarifado, ambas com uma vaga disponível. As oportunidades são atualizadas conforme a demanda das empresas cadastradas no programa e podem sofrer alterações de acordo com o preenchimento dos cargos.

As vagas são divulgadas pela plataforma on-line do “Suzano Mais Emprego” (www.suzanomaisemprego.com.br), onde os interessados podem consultar os requisitos de cada função e realizar a candidatura. O serviço também garante o encaminhamento dos candidatos para entrevistas, ampliando as chances de recolocação profissional.

Para obter mais informações sobre o programa, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2008 ou comparecer ao Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. O atendimento presencial e telefônico é voltado ao esclarecimento de dúvidas, já que os cadastros e candidaturas devem ser feitos exclusivamente pelo site.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, destacou a importância da atualização constante das vagas para aproximar trabalhadores e empresas. “O ‘Suzano Mais Emprego’ tem cumprido um papel importante ao facilitar esse contato entre quem busca uma oportunidade e as empresas que estão contratando. Nossa orientação é para que os candidatos acompanhem a plataforma com frequência, verifiquem os requisitos de cada vaga e mantenham seus dados atualizados, porque isso aumenta as chances de encaminhamento e de retorno ao mercado de trabalho”, afirmou.