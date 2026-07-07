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Jornal Diário de Suzano - 07/07/2026
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Revolução de 1932

Serviços essenciais serão mantidos durante feriado prolongado

Atendimentos de urgência e emergência, segurança, Defesa Civil, zeladoria e parques municipais funcionarão normalmente no período

07 julho 2026 - 16h43Por da Reportagem Local
parques municipais funcionarão normalmente no períodoparques municipais funcionarão normalmente no período - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano manterá os serviços essenciais em funcionamento tanto nesta quinta-feira (09/07), feriado estadual que celebra o Dia da Revolução Constitucionalista de 1932, quanto na sexta-feira (10/07), que será ponto facultativo. O atendimento administrativo será retomado de forma integral nos equipamentos municipais na segunda-feira seguinte (13/07).

Mesmo nesses dias, a população continuará contando com os atendimentos de urgência e emergência da rede municipal de Saúde, além das atividades da Guarda Civil Municipal (GCM), Defesa Civil, zeladoria urbana, coleta de lixo, trânsito e cemitérios municipais, que seguirão operando normalmente durante o período.

Na área da Saúde, o atendimento será ininterrupto no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), localizado na rua Kaneji Kodama, 1.459, na Vila Figueira. Também permanecerão em funcionamento o Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras, na rua Mussi Jorge Antônio, 319, no Jardim Amazonas; a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, na rua Guarani, 200, no Jardim Revista; e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD Vita), que opera 24 horas por dia na rua Dr. Deodato Wertheimer, 33, na Vila Costa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) seguirá disponível e pode ser acionado pelo telefone 192 a qualquer momento.

Outros setores essenciais também permanecerão em operação para garantir o atendimento à população. A GCM manterá o patrulhamento nas ruas e o atendimento pelos telefones 153 e (11) 4745-2150, enquanto a Defesa Civil poderá ser acionada pelo número (11) 4748-5394. Os serviços de coleta de lixo, varrição e zeladoria urbana ocorrerão normalmente em todas as regiões da cidade.

Os Cemitérios Municipais São Sebastião (rua Cássia Francisco, 651 – Sítio São José) e São João Batista (avenida Brasiliana, 10 – Parque Alvorada) estarão abertos ao público das 8 horas às 17h30, enquanto o Velório Municipal funcionará das 6h30 às 16h30. Já as demandas relacionadas ao trânsito poderão ser informadas à Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana pelo telefone (11) 4746-1166.

Lazer

Para quem deseja aproveitar o feriado com lazer e contato com a natureza, o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) abrirá normalmente, das 6 às 18 horas, com todos os espaços disponíveis ao público, incluindo quadras esportivas, pista de ciclismo e caminhada, Suzano Skate Park e o Acqua Play. No Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, haverá mais uma edição do “Samba no Parque”, no domingo (12/07), entre 13 e 17 horas.

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura, localizado ao lado do parque, também funcionará no período, das 8 às 17 horas, oferecendo ao visitante um ambiente com diversas espécies de plantas ornamentais e frutíferas, além de animais, orquidário e o PlayPet, área destinada à recreação e ao condicionamento de cães.

Outra opção de passeio é o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, conhecido como Parque do Mirante, situado na avenida Katsutoshi Naito, 957, no Sesc. O espaço, que abriga a Pirâmide Ari Serafim Barbosa, estará aberto das 7 às 19 horas, proporcionando uma vista panorâmica de Suzano e da unidade de conservação com 1,7 milhão de metros quadrados.

Na área gastronômica, os munícipes terão à disposição o Mercado Municipal, situado na rua Nove de Julho, 1.255, no Jardim Santa Helena, que funcionará quinta e sexta-feira (09 e 10/07), das 9 às 21 horas; no sábado (11/07), das 8 às 21 horas; e no domingo (12/07), das 9 às 16 horas. 

Ecopontos

Outro serviço que continuará normalmente no período é o dos ecopontos. Suzano conta, atualmente, com cinco: Jaguari (rua do Progresso, 300 - Miguel Badra); Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186); Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n – Vila Figueira); Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183); e Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553).  Neles podem ser depositados restos da construção civil como tábuas, tijolos, telhas, tubulações, pisos, latas de tinta vazia, resíduos provenientes de podas e jardinagem, além de recicláveis como papel, vidro, metal, plástico e isopor. Todas as unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, exceto a do Miguel Badra, que abre entre 8 e 17 horas, de segunda a sexta-feira, e das 8 às 12 horas, no sábado. 

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