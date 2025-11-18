Oriental Fest 2025 reúne mais de 5 mil pessoas no Bunkyo Suzano

A Associação Cultural Suzanense - Bunkyo realizou a terceira edição do “Oriental Fest” em sua sede no último domingo (16/11), reunindo aproximadamente 5 mil pessoas ao longo de um dia recheado de apresentações culturais que brindaram a cultura, os laços e as vivências das famílias de origem japonesa na cidade.



Em sua terceira edição, o evento, protagonizado em homenagem às tradições culturais dos povos do extremo oriente, contou com ampla participação da comunidade japonesa, reunindo ainda autoridades municipais e nomes da direção do Bunkyo. Na solenidade de abertura, o presidente Reinaldo Katsumata, junto dos vice-presidentes Fernando Brandão e Marcos das Graças Barbosa, dos diretores William Takara e Larissa Ashiuchi, representando o secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi; da coordenadora Adriana Kiyota e do presidente do Instituto Nikkey, Robson Kiyota, marcaram presença ao lado do prefeito Pedro Ishi e do presidente da Câmara Municipal de Suzano, Artur Takayama, em momento que celebrou ainda os trabalhos dos líderes dos 13 departamentos da entidade.



Os visitantes puderam contar com uma série de experiências voltadas à cultura oriental. No campo da gastronomia, foram oferecidos pratos, salgados e doces diversos, incluindo os tradicionais lámen e yakibifum, e o hot dog coreano. Já no artesanato, a entidade promoveu uma oficina de criação de origamis, ao passo que na música, o Bunkyo promoveu uma apresentação de seu grupo de taiko e disponibilizou o tradicional karaokê ao público. Outras expressões culturais destacadas se deram na área das artes marciais com exibições de sumô, kendô, kung fu e karatê.



Pedro Ishi parabenizou o Bunkyo Suzano pela organização, reforçando que a administração municipal segue comprometida em colaborar com o fortalecimento da comunidade oriental no município. “Ver tantas pessoas unidas em um propósito tão especial como este é gratificante, pois fortalecer tradições e dar vida às atividades do Bunkyo por meio de festas como esta é muito positivo para a cultura da cidade. Registro os parabéns ao presidente Reinaldo e a toda a sua equipe pela realização”, comentou o prefeito.



Já o presidente da Casa de Leis destacou a realização do evento e reforçou que o trabalho para a realização deste festival foi louvável. “O Bunkyo não mede esforços para trazer grandes eventos como este, por isso, reforço que a Câmara Municipal está sempre à disposição para colaborar com a entidade”, disse Takayama.



Por sua vez, Katsumata agradeceu aos diretores e voluntários que tornaram a celebração possível, reforçando que o Bunkyo Suzano segue plenamente ativo na valorização da cultura e dos costumes orientais. “São muitas pessoas envolvidas neste trabalho para que pudéssemos trazer o melhor do mundo oriental não apenas às famílias de origem japonesa, como também à cidade que desfrutou de um grande dia conosco. Ressalto o nosso agradecimento ao prefeito Pedro Ishi e à gestão pela parceria e reforço nossa missão de valorizar a comunidade japonesa em Suzano”, finalizou o presidente da entidade.



Na oportunidade, além do prefeito suzanense e do presidente da Câmara, outras autoridades presentes foram o chefe de gabinete da Prefeitura de Suzano, Afrânio Evaristo, e os secretários municipais André Chiang (Meio Ambiente), Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico) e Paulo Pavione (Comunicação).