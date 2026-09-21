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Jornal Diário de Suzano - 19/09/2026
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Poá

Orquídea Fest Poá 2026 terá programação infantil gratuita no domingo

Programação inclui shows infantis, brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce e passeio de trenzinho pela região central

21 setembro 2026 - 11h27Por da Reportagem Local
Orquídea Fest Poá 2026 terá programação infantil gratuita no domingoOrquídea Fest Poá 2026 terá programação infantil gratuita no domingo - (Foto: Nivaldo Alves)

A Orquídea Fest Poá 2026 reserva o domingo (27) para um dia especial dedicado às crianças e às famílias. A programação começa às 10 horas, na Praça de Eventos, com brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, além do tradicional trenzinho, que circulará pela região central de Poá. A partir das 14 horas, o público poderá acompanhar os shows infantis da Patrulha Canina e Chiquinho, com entrada gratuita. 

A programação foi planejada para transformar o domingo em um momento de lazer e convivência para moradores e visitantes. Os brinquedos infláveis estarão disponíveis gratuitamente durante todo o dia, enquanto a criançada também poderá aproveitar pipoca e algodão-doce gratuitos.  

Trenzinho
Outro destaque será o tradicional trenzinho, que partirá da Praça de Eventos para um passeio pela região central. A atração funcionará das 12h às 17h, proporcionando uma experiência especial para as crianças e suas famílias. 
De acordo com o prefeito Saulo Souza, programação familiar integra a proposta de oferecer uma festa que contemple diferentes públicos. Segundo ele, o domingo foi pensado para que pais, filhos e familiares possam aproveitar juntos as atrações do evento.  “A Orquídea Fest é uma festa para toda a cidade e o domingo foi preparado com muito carinho para as nossas crianças e famílias. Teremos brinquedos, shows, pipoca, algodão-doce e o tradicional trenzinho, tudo de forma gratuita, para que todos possam aproveitar a nossa festa e esse dia especial juntos”, afirmou.

Orquídea Fest 2026
A abertura oficial da Orquídea Fest Poá 2026 será na quarta-feira (23), às 9 horas, na Praça de Eventos. A festa acontece de 23 a 27 de setembro, quando o público poderá visitar, das 10 às 18 horas, a exposição e comercialização de orquídeas e flores, além da Feira de Negócios, praça de alimentação, restaurante do Fundo Social, feira de artesanato e atrações culturais. 

A programação musical começa diariamente às 19 horas, com shows de Fernandinho, Eyshila e Sarah na quarta-feira; Maiara e Maraisa na quinta (24); Wesley Safadão na sexta (25); Marcos e Belutti no sábado (26); e Péricles no domingo (27). 

Para cada apresentação, será solicitado um alimento específico para o setor pista: leite em pó no dia 23; 1 quilo de arroz no dia 24; 1 quilo de feijão no dia 25; 1 quilo de açúcar no dia 26; e 1 litro de óleo no dia 27. Além da pista, a Orquídea Fest contará com setores como Front Stage, Camarote VIP e Camarote Empresarial. Os ingressos para esses espaços também estão disponíveis pelo site Guichê Web.

Serviço

Orquídea Fest Poá 2026 – Programação Infantil

Data: 27 de setembro 
Local: Praça de Eventos – Avenida Antônio Massa, 150, Centro – Poá 
Abertura dos Portões: 10h / brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce gratuitos 
Shows infantis: a partir das 14 horas (Patrulha Canina e Chiquinho) 
Passeio de trenzinho: 12h às 17h
Entrada: gratuita

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