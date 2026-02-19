Pagamento da 1ª parcela e cota única do IPTU 2026 é prorrogado para 2 de março em Itaquá

A Prefeitura de Itaquaquecetuba prorrogou até 2 de março o prazo para pagamento da cota única do IPTU 2026, com 10% de desconto, e da primeira parcela do imposto devido a greve dos Correios que gerou atraso na entrega aos munícipes. O prazo anterior era 15 de fevereiro.
O morador que não recebeu o carnê ou precisa da segunda via pode comparecer ao Cadastro Imobiliário, localizado na rua Vereador José Barbosa de Araújo, 260, 1º andar - Vila Virgínia, ou emitir pelo site itaquaquecetuba.sp.gov.br.
Para ter acesso, basta clicar em “IPTU”, depois em “emitir boleto”, selecionar “2ª via carnê”, preencher os dados, clicar em “pesquisar” e realizar o download ou impressão do boleto. No primeiro acesso aos Serviços Online, é necessário realizar o cadastro na tela inicial.
“O pagamento à vista com 10% de desconto é uma oportunidade para a população economizar e manter seus tributos em dia, contribuindo diretamente para os investimentos na cidade”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.
“O pagamento pode ser feito em qualquer instituição bancária e o atendimento presencial em caixa está disponível exclusivamente nas lotéricas. Também é possível pagar pelo internet banking e aplicativos bancários”, explicou o secretário de Receita, Silvio Alves Soares.
“O IPTU é essencial para a manutenção dos serviços públicos. Pedimos que os moradores se organizem para aproveitar o desconto e evitar juros e multas”, completou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.