Painel do CadÚnico é destaque no 14º Encontro de Usuários de empresa dos EUA

O Painel de Informações Sociais do Cadastro Único (CadÚnico), lançado em 28 de junho deste ano pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, foi destaque no 14º Encontro de Usuários (EU) da empresa americana especializada em soluções de informações geográficas “Esri”, sigla em inglês para “Instituto de Pesquisa de Sistemas Ambientais”, responsável pela plataforma de georreferenciamento “ArcGIS”, utilizada pela administração municipal para melhor atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A atividade ocorreu de forma on-line nesta quinta-feira (26/09) e pode ser visualizada por meio do link www.youtube.com/watch?v=blZBD-EpmGM. Na oportunidade, a prefeitura esteve representada pelo secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, que apresentou o trabalho desenvolvido em Suzano, cujos resultados podem ser conferidos pelo endereço eletrônico tinyurl.com/smadspis2024.

O evento reuniu executivos de empresas dos setores Aeronáutico, Saneamento Básico, Mineração, Energia e Tecnologia, além de gestores públicos de governos estaduais e municipais. O objetivo foi discutir de que forma essa ferramenta pode contribuir para otimizar processos e potencializar a atuação de práticas que melhorem a oferta de serviços à sociedade, respeitando o viés da sustentabilidade.

No caso de Suzano, entre as informações que podem ser acessadas no painel que foi apresentado, estão informações sobre a população inscrita no Cadastro Único, por meio dos equipamentos da Assistência Social no ano passado, alcançando um total de 137.289 pessoas e 58.034 famílias. O instrumento ainda apresenta o número de famílias com cadastro atualizado (43.068) e com cadastro desatualizado (14.966), assim como o número das que recebem o Bolsa Família (25.867). Os painéis permitem compreender a distribuição dessa população no território.

Garippo afirmou que o painel auxiliará o planejamento de políticas públicas de diversos setores e disponibilizará informações relevantes para a população e para entidades que atuam no setor. “Os painéis demonstram os dados do CadÚnico, perfis da população e sua distribuição no território, garantindo transparência e apoiando diversos setores da sociedade a planejarem suas ações de forma mais assertiva”, declarou o titular da pasta.