Pais procuram por filha desaparecida em Suzano

Os pais da adolescente Thauany Malaquias dos Santos, de 14 anos, procuram pela filha que desapareceu na tarde quinta-feira (11), em Suzano. A garota foi vista pela última vez no Suzano Shopping acompanhada de um rapaz e duas moças.

De acordo com informações obtidas pelo DS, ela desapareceu por volta das 15 horas. Segundo relatos, a polícia tentou fazer contato com a jovem pelo celular, mas o aparelho dava como desligado. A adolescente vive com os pais no Jardim Monte Cristo.

Para fornecer informações sobre o paradeiro da jovem, os pais pedem para entrarem em contato pelos números: (11) 9945-8439 e no (11) 94551-5841.