Para prefeitos, secretário de Justiça do Estado anuncia Projeto Cidadania

O projeto Cidadania Itinerante oferece diversos serviços, como a emissão da segunda via de certidões, elaboração de currículos e entrada no seguro-desemprego. O vice-prefeito e secretário de Cultura de Suzano, Walmir Pinto, apresentou demandas do município.

Ao longo da reunião, os prefeitos trataram acerca de demandas locais, como os serviços promovidos pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e pelo Poupatempo, que, inclusive, contam com unidades em Suzano, o desenvolvimento do projeto Cidadania Itinerante na região, os avanços na governança digital e outros projetos que priorizam o melhor trato com a população, tais quais o alinhamento de demandas e pleitos voltados ao Instituto de Medicina Social e de Criminalística de São Paulo (Imesc) e ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID).

O presidente do Condemat e prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, afirmou que o objetivo é sempre alinhar parcerias e desenvolver ações em prol dos mais de 3,2 milhões de habitantes das cidades que integram o consórcio. Os prefeitos Luís Camargo (Arujá), Priscila Gambale (Ferraz), Adriano Levorin (Santa Branca) e Carlos Chinchilla (Santa Isabel) e os vice-prefeitos Odvane Rodrigues da Silva (Guararema) e Geraldo Pereira de Oliveira (Poá) também marcaram presença, bem como o secretário de Negócios Jurídicos de Igaratá, Luan de Oliveira; o secretário de Justiça de Guarulhos, Airton Trevisan; o secretário de Gestão Estratégica de Mairiporã, Márcio Alexandre Emídio de Oliveira; o secretário adjunto de Governo de Itaquaquecetuba, Hugo Santos; e o chefe de Gabinete de Salesópolis, Jair dos Santos.

O secretário estadual da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto de Souza anunciou ontem, em reunião com prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) o atendimento prioritário do projeto Cidadania Itinerante para a região.