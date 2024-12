'Parada Natalina' leva mais de 7 mil pessoas ao Parque Max Feffer

Mais de 7 mil pessoas compareceram na noite deste domingo (08/12) à primeira edição da “Parada Natalina”, promovida pela Prefeitura de Suzano em parceria com a LG Produções. O evento lotou o Parque Municipal Max Feffer e emocionou o público com as apresentações de personagens iluminados e com o musical “Sonhos de Aurora”, realizado por cerca de 30 artistas da cidade e do Alto Tietê.

O evento deu continuidade às celebrações natalinas que estão sendo realizadas e encerrou com chave de ouro uma semana que contou ainda com o “Acender das Luzes”, inauguração da iluminação de Natal em vários pontos de Suzano; a chegada do Papai Noel; e a passagem da caravana da Coca-Cola, que também ocorreu de forma inédita e mobilizou mais de 50 mil pessoas pelas ruas por onde passou.

A “Parada Natalina” começou com os personagens desfilando entre a entrada principal do Parque Max Feffer e o Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares. Sincronizados em um único ritmo, os artistas dançavam e interagiam com as crianças e adultos que acompanhavam e gravavam com seus aparelhos celulares.

Em seguida, o grupo foi ao palco do pavilhão e realizou o pocket show sobre a menina Aurora, trazendo a magia de um sonho na noite de Natal e arrancando lágrimas dos presentes. Enquanto os personagens contracenavam e sorriam para a multidão que os acompanhava, uma intensa chuva de gotas de espuma era lançada em direção ao palco e ao público, simulando neve.

O vice-presidente da Câmara de Suzano, vereador Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt, enalteceu o público presente e disse que a população precisa “viver em unidade”. “Aproveitem esse momento e pratiquem a empatia e o amor ao próximo. Essa energia maravilhosa que tivemos no Max Feffer é muito importante para estarmos sempre conectados uns aos outros”, discursou.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, parabenizou a LG Produções e os artistas participantes do evento. “Foi um dos momentos mais emocionantes que a nossa cidade já viveu. Ver o parque lotado e tantas famílias sendo contagiadas foi lindo. Agradeço a todos os envolvidos na realização da ‘Parada Natalina’”, declarou o chefe da pasta.

A primeira-dama Larissa Ashiuchi se emocionou durante as apresentações e destacou o espírito natalino da família suzanense. “As pessoas abraçaram nossas ideias neste Natal. Crianças e adultos têm comparecido em grande número para os eventos promovidos pela prefeitura. Agradeço a todos por reconhecerem esse grande trabalho”, salientou Larissa.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o evento foi uma grande oportunidade para as crianças terem contato com personagens natalinos. “Nosso parque lotou para uma noite muito especial. Queríamos proporcionar essa chance para os nossos munícipes. Foi um momento emocionante e as crianças presentes puderam fazer fotos e interagir não só com os personagens, mas também com o Papai Noel. Agradeço à LG Produções e a todos pelo carinho com a nossa cidade”, finalizou o chefe do Executivo.

