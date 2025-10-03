Envie seu vídeo(11) 4745-6900
03/10/2025
Cidades

Parlamentares de Suzano prestigiam lançamento de ônibus de biometano

Veículo começa a operar neste sábado (4) na região sul da cidade

03 outubro 2025 - 17h15Por De Suzano
- (Foto: Divulgação)

Os vereadores Artur Takayama (PL); Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena; Adilson de Lima Franco (União), o Adilson Horse; Benedito dos Santos Moraes (MDB), o Inhame; Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde; João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo; Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho; e Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG; prestigiaram na manhã de hoje (3) o lançamento do primeiro ônibus de biometano, no Parque Municipal Max Feffer. Com a ação, Suzano se torna a primeira cidade da região metropolitana a ter transporte público movido com este combustível.

Para Takayama, a chegada do novo veículo é um avanço tecnológico e ambiental. “Os ônibus de biometano emitem 90% menos gases poluentes do que os tradicionais. É um pontapé para, futuramente, melhorar ainda mais o transporte da nossa cidade”, disse Takayama. 

Economia

Durante a apresentação, feita pela concessionária de transporte público de Suzano, a Radial, e a Comgás, que fornecerá o biometano, foi informado que a utilização do produto representa uma economia de até 60 mil litros de combustível por ano, o que equivale a 6.100 árvores preservadas no período.

“Quem ganha com isso é Suzano”, afirmou o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo.

“É um círculo virtuoso que vamos ter aqui”, disse o prefeito Pedro Ishi (PL). “Ter uma cidade mais sustentável e limpa já estava nos nossos planos e é nosso compromisso”, reforçou.

Também participaram do evento a primeira-dama Déborah Raffoul, secretários e outras autoridades do município.

O ônibus de biometano começará a operar em Suzano neste sábado (4), na região sul.

