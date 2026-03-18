Parque Max Feffer recebe 'Circuito Sesc de Artes' neste domingo com programação gratuita

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) receberá, neste domingo (22/03), das 14 às 18 horas, mais uma edição do “Circuito Sesc de Artes”, iniciativa promovida pelo Sesc São Paulo em parceria com a Secretaria de Cultura de Suzano. O evento promete movimentar o local com uma programação cultural gratuita e diversificada, reunindo música, teatro, circo, literatura e atividades interativas voltadas ao público de todas as idades.

O “Circuito Sesc de Artes” percorre diversas cidades do interior, litoral e Grande São Paulo com o objetivo de democratizar o acesso à arte e à cultura em espaços públicos como praças, parques e ruas. A proposta é transformar esses locais em palcos abertos para apresentações artísticas, aproximando artistas e público em experiências culturais acessíveis e gratuitas.

A programação em Suzano foi organizada para contemplar diferentes linguagens artísticas e proporcionar uma tarde de convivência cultural para toda a família. Entre as atrações está a intervenção “Serenatas Sem Fronteiras”, do grupo Palhaços Sem Fronteiras, que levará ao parque um cortejo musical repleto de humor, malabarismo e interação com o público. A proposta é unir música, palhaçaria e elementos circenses para criar momentos de alegria e boas risadas para espectadores de todas as idades.

O público também poderá participar da Oficina de Brinquedos Ópticos Sustentáveis, promovida pelo projeto Kurta na Kombi, primeiro cinema itinerante do Rio Grande do Norte movido a energia solar. A atividade é voltada principalmente para crianças de 7 a 12 anos e abordará temas como educação ambiental e história do cinema de animação, além da confecção de brinquedos ópticos produzidos a partir de materiais recicláveis.

Outra atividade será a mediação da leitura “Ler mudou, muda e continuará mudando o mundo”, realizada pelo coletivo BrincaManas. Inspirada na escritora Virgínia Woolf, a proposta busca incentivar o hábito da leitura entre crianças e famílias, explorando histórias que abordam criatividade, imaginação e temas ligados à transformação social.

Para os amantes da leitura e da criatividade, haverá ainda a oficina “Marcador de Páginas 3D com Leds”, conduzida pelos oficineiros Lucas Atui e Lucas Cunha, que convidam o público a construir seu próprio marcador de páginas em formato de animal, produzido em impressora 3D e com iluminação em LED, tornando a leitura ainda mais divertida.

A programação também contará com a performance “GirAmundo”, do grupo Terreiro Encantado, que apresenta um espetáculo inspirado em manifestações culturais populares brasileiras. A apresentação reúne música, dança e elementos do reisado cearense, trazendo para o palco referências de ancestralidade, memória e tradições festivas.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, receber o “Circuito Sesc de Artes” em Suzano amplia ainda mais as opções oferecidas à população. “É uma programação muito rica, que reúne diferentes linguagens artísticas e atividades para todas as idades. Ter o circuito na cidade é uma oportunidade para que as famílias aproveitem o parque e tenham contato com a arte de forma gratuita”, destacou.

O prefeito Pedro Ishi também destacou a importância de Suzano receber o evento. “O ‘Circuito Sesc de Artes’ é uma iniciativa muito bacana, que leva cultura para espaços públicos e permite que mais pessoas tenham acesso a diferentes manifestações artísticas. Ficamos felizes em ver Suzano fazendo parte dessa programação e recebendo atividades gratuitas para a população”, afirmou.