Parque Max Feffer recebe 'Parada Natalina' neste domingo

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) recebe neste domingo (08/12) a primeira edição da “Parada Natalina”, realizada em parceria com a LG Produções. O evento, que terá como principal atração a apresentação de um musical, terá início às 19 horas e promete contagiar o público que vai ao local para prestigiar as atrações que farão parte da iniciativa.

A parada terá participação de diversos personagens natalinos iluminados, que vão desfilar entre o portão de entrada principal do parque e as proximidades do Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares. Entre as atrações, farão parte o Papai Noel, Reis e Rainhas do Gelo, Christmas, princesas natalinas, doces e bailarinas que vão representar Flocos de Neve, duendes, casal de anfitriões natalinos e outros personagens que vão integrar o desfile.

Após a exibição, os artistas ficarão disponíveis durante cerca de 40 minutos para uma sessão de fotos com as pessoas presentes no local. Em seguida, eles se apresentarão no palco do pavilhão o pocket show de 25 minutos intitulado “Sonhos de Aurora”, um musical inspirado em “O Quebra-Nozes”, um dos balés clássicos mais populares do mundo e tradicionalmente encenado na época do Natal.

A apresentação envolverá diversos estilos de dança como balé clássico, jazz, estilo livre, danças urbanas, entre outras, contando a história de Aurora, que se passa em uma noite de Natal e mostra as fantasias do sonho da menina que dá nome ao espetáculo. A locução da história será feita pela jornalista Marilei Schiavi.

Com direção teatral de Luiz Reis e coreografia de Cristiane Renzi, o musical tem direção artística e a concepção a cargo de Lilian Gumieiro. O elenco é composto por cerca de 30 bailarinos, artistas circenses e atores de teatro de Suzano e do Alto Tietê, valorizando a participação dos artistas locais. “Temos a alegria em poder levar o musical e o desfile para Suzano. É gratificante para mim, que sou suzanense, realizar esse trabalho com esses artistas da região. Vamos fechar com chave de ouro a gestão da primeira-dama Larissa Ashiuchi e do prefeito Rodrigo Ashiuchi, além de dar as boas-vindas ao prefeito eleito, Pedro Ishi, e à futura primeira-dama, Deborah Raffoul”, declarou Lilian.

Larissa convidou a população para participar do evento. “Teremos uma noite muito iluminada no Parque Max Feffer. Essa é mais uma iniciativa que vai reunir a família suzanense em um momento de alegria e celebração. Agradeço a toda a equipe da LG Produções por proporcionar conosco um grande momento como esse”, declarou a primeira-dama.