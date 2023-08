Passageiros pedem melhoria na acessibilidade das estações de trens

Passageiros da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) pedem melhoria na acessibilidade das estações localizadas no Alto Tietê.

A região conta com 12 estações: Estudantes, Mogi das Cruzes, Braz Cubas, Jundiapeba, Suzano, Calmon Viana, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Antônio Gianetti Neto, Itaquaquecetuba, Eng. Manoel Feio e Aracaré.

A CPTM afirmou que, das 12 estações das cidades da região, nove já estão com equipamentos de acessibilidade, com exceção das três últimas. A companhia ainda contou que Eng. Manoel Feio e Aracaré “estão com obras de adequação em andamento” e que Itaquaquecetuba deve ter o projeto concluído no segundo semestre desse ano, “com publicação do edital para o primeiro semestre de 2024”.

Oberdan Domingos contou ao DS que já passou por problemas na estação de Suzano. “Caí da escada rolante e quebrei o fêmur. Não me deram assistência nenhuma. Tomei 24 pontos na perna, não me recuperei até hoje e isso foi em janeiro de 2022”. Ele explica que a acessibilidade é boa “quando o elevador está funcionando”, mas que não é sempre que o equipamento fica em funcionamento.

Adriano Ribeiro tem a opinião de que precisa “melhorar bastante”. “Não tem um padrão especificado para a acessibilidade. São rampas ou escadas que não atendem o que precisa ser atendido. Tem muita rampa que está deteriorada e precisa ser recuperada com material de primeira, porque eles fazem e quando recuperam, fazem a recuperação com material de segunda linha e o período de durabilidade é bem menor”.

CPTM dá detalhes

Além de especificar o que será feito nas estações que ainda não são acessíveis, a CPTM detalhou quais são os itens disponíveis em cada estação do Alto Tietê. Na Estudantes, existe “transposição entre as plataformas, rampas, piso tátil e sanitário unissex acessível”.

Em Mogi das Cruzes tem: Transposição entre plataformas, rampas, piso tátil, sanitário unissex acessível e telefone para pessoas surdas. Em Braz Cubas existe rampa, telefone para surdos, telefone para pessoas em cadeira de rodas, piso tátil e sanitário unissex acessível.

Jundiapeba tem transposição entre plataformas, rampas, piso tátil, sanitário unissex acessível e telefone para pessoas em cadeira de rodas.

As estações de Suzano, Calmon Viana e Ferraz de Vasconcelos contam com elevadores, transposição entre plataformas, rampas, piso tátil e sanitários acessíveis, tanto masculino quanto feminino.

Por fim, Antônio Gianetti Neto tem transposição entre plataformas, elevador, rampa, telefone para surdos, telefone para pessoa em cadeira de rodas, piso tátil e sanitários acessíveis, tanto feminino quanto masculino.