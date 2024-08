Pedro e Ashiuchi visitam moradores da região do Parque Maria Helena

A primeira caminhada do candidato a prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL) ocorreu nesta terça-feira (20/08) nos bairros Parque Maria Helena, Vila Maluf e Vila Maria de Maggi. Ao lado do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e do candidato a vice-prefeito, Said Raful (PSD), a coligação suprapartidária “Juntos para Suzano Seguir Avançando” (PL, PSD, MDB, PP, DC, Republicanos, União Brasil, PRD, Avante e PSB), percorreu as ruas dos bairros para divulgar propostas, ouvir demandas e reforçar a importância da continuidade do legado de Ashiuchi na cidade.



A caminhada começou por volta das 9 horas com a primeira parada no Parque Maria Helena, seguindo para a Vila Maria de Maggi e para a Vila Maluf. Durante o trajeto, o grupo também passou pela praça Ana Falsarella Guardia e pela rua Cidade de Diadema, pontos que foram revitalizados pela gestão Ashiuchi atendendo às demandas dos moradores da região, sendo trabalhos enaltecidos durante diálogo com a população.



Para levar as propostas de Pedro adiante, a caminhada ainda contou com o suporte de um caminhão de som. Além disso, para reforçar a mensagem, o evento teve o apoio do vereador e candidato à reeleição Max Eleno Benedito (PL), o Max do Futebol, e dos também candidatos Willer José Franco (PL), o Willer Segurança; Rosemary Ferreira Caxito (MDB), a Comandante Rosemary Caxito; Dário Rocha (PRD); José Roberto Oliveira Santos (MDB), o Zé Abençoado; Elizabeth Almeida (PP), a Beth Almeida; Miquéias Rodrigues (PSD); Francisco de Matos (DC); Adeilson Vicente Gomes da Silva (MDB), o Dezinho; João Paulo Silveira Ferreira (União Brasil), o Dr. João Paulo; Nair Elisa Martins Agibert (União Brasil), a Professora Nair do Caic; e Ykaro Ishi Torcini (PSB).

Ashiuchi destacou as impressões nesta primeira caminhada. “Foi muito importante a gente percorrer estes três primeiros bairros para conversar com a população, explicar a necessidade de manter um trabalho que mudou a cara de Suzano, a projetando para um cenário nacional, com recebimento de recursos e projetos de níveis estaduais e federais. Recebemos muito apoio, as pessoas vieram conversar com a gente, conhecer o Pedro e ouvir as nossas propostas para os próximos quatro anos. Vamos percorrer mais bairros nos próximos dias e divulgar tudo o que fizemos e mostrar que poderemos fazer ainda mais”, apontou o prefeito.



Pedro, por sua vez, definiu que o evento desta terça-feira foi apenas o início do corpo a corpo com a população. “Começamos esse trabalho agora, ainda temos muito por fazer para levar a nossa mensagem para os quatro cantos da cidade. Vamos manter o nosso time em campo e seguir promovendo os projetos e obras que Suzano precisa para continuar se desenvolvendo. Convido todos a se juntar a nós nessa caminhada e reforçar ainda mais nosso grupo para seguir lutando pela nossa cidade”, reforçou o candidato.