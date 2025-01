Pedro Ishi acompanha entrega de viaturas e equipamentos dos Bombeiros

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, acompanhou nesta sexta-feira (24/01) a entrega de cinco viaturas e diversos equipamentos para as equipes do Corpo de Bombeiros de Suzano. O evento ocorreu no posto do 2º Subgrupamento do 17º Grupamento de Bombeiros do Estado de São Paulo, na região do Jardim Japão, e contou com autoridades municipais e da corporação.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar de R$ 1,5 milhão destinada pela ex-deputada federal Kátia Sastre, quando ainda integrava a Câmara dos Deputados. Os equipamentos, bem como as viaturas, passam a integrar a frota da corporação a partir da data da entrega para que auxiliem na prestação de socorro de vítimas de Suzano e em apoio a outras cidades, quando necessário.

Foram entregues cinco viaturas, sendo uma delas equipada como unidade de resgate; uma mesa de fonia com duas máscaras full face, utilizadas para resgate de vítimas submersas; uma câmera térmica para auxílio no socorro de vítimas de incêndio; um ventilador de pressão positiva para combate às chamas; seis motosserras elétricas; equipamentos para resgate de vítimas de acidente de trânsito; além de um bote para operações em enchentes e uma maca-cesto com cinta para içamento em helicópteros, utilizada para remoção de pessoas sob escombros ou perdidas em vegetação.

O comandante do 17º Grupamento de Bombeiros, tenente-coronel Márcio César Carnevalle, se disse grato pelos novos equipamentos. “A sensação de pertencimento, de salvar vida, é muito boa. Isso aqui não é item de prateleira, é o comprometimento de uma qualidade de serviço melhor para vocês (bombeiros) e para a população. Muito obrigado pelo apoio”, agradeceu.

Para o prefeito Pedro Ishi, o Corpo de Bombeiros é motivo de orgulho para a cidade. “A gente sempre está disposto a ajudar nessa parceria. Ficamos felizes em contribuir com o Corpo de Bombeiros e sabemos que a corporação que atua no Alto Tietê é uma das melhores do Estado de São Paulo. Tenho ciência do trabalho realizado e isso me deixa muito orgulhoso. Parabenizo a todos, agradeço ao comandante Carnevalle pelo trabalho e à Kátia Sastre por trazer esses investimentos. O sentimento é de gratidão”, discursou o chefe do Poder Executivo municipal.