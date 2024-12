Pedro Ishi é diplomado e projeta os primeiros 100 de governo

O prefeito eleito de Suzano, Pedro Ishi (PL), foi diplomado nesta segunda-feira (16), em cerimônia realizada no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, no Centro. Após a diplomação, o futuro prefeito informou que fará um plano visando os 100 primeiros dias de gestão. Ele tomará posse do cargo no dia 1° de janeiro. De acordo com Pedro, dentro deste período, obras importantes deverão ser entregues.

“Temos uma análise de governo que é a nossa projeção dos primeiros 100 dias. Vamos fazer um desenho desse balanço para que possamos entregar obras importantes. Estamos fazendo esse balanço para apresentar neste projeto de 100 dias”, explicou.

Uma reunião será realizada logo após a posse, no dia 1° de janeiro, para o alinhamento do projeto. A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque do Colégio e um Plano de Defesa Civil estão no radar. “Serão várias obras. UBS do Parque Colégio, escolas, creches, ruas para serem pavimentadas e um Plano de Defesa Civil, por ser um período de chuvas. Várias coisas num só contexto”, finalizou.

Ao lado do atual prefeito, Rodrigo Ashiuchi (PL), Pedro Ishi também comentou sobre a transição de governo e voltou a pregar continuidade. “Os números mostram o quanto a cidade avançou e as obras que ainda estão por vir. A transição tem sido tranquila. Estamos por dentro de tudo que a Prefeitura vem construindo”, finalizou o futuro chefe do Executivo suzanense.

Além de Pedro Ishi, também foram diplomados o vice-prefeito, Said Raful, e os 19 vereadores eleitos no último pleito.

Se despedindo da Prefeitura, Rodrigo Ashiuchi disse que o sentimento é de dever cumprido e que deixa a cidade em boas mãos. “Trabalhamos muito aqui na cidade. O sentimento é de dever cumprido e poder deixar Suzano em ótimas mãos. Peço aos vereadores que continuem juntos com nosso Poder Executivo”, declarou o prefeito.

Cerimônia

A diplomação é uma cerimônia onde a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito e está apto para tomar posse do cargo. Foi a realizada a entrega de diplomas após o término dos prazos de questionamentos e processamento do resultado da eleição.