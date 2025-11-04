Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 04/11/2025
Cidades

Pedro Ishi participa da abertura do evento 'Agenda SP+Verde' em São Paulo

Encontro no Parque Villa-Lobos reuniu autoridades e especialistas para debater políticas públicas e inovação voltadas à sustentabilidade e ao enfrentamento das mudanças climáticas

04 novembro 2025 - 19h00Por da Reportagem Local
Pedro Ishi participa da abertura do evento 'Agenda SP+Verde' em São PauloPedro Ishi participa da abertura do evento 'Agenda SP+Verde' em São Paulo - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O prefeito Pedro Ishi participou nesta terça-feira (04/11) da abertura do evento “Summit Agenda SP+Verde”, iniciativa promovida pelo Governo do Estado de São Paulo que tem como objetivo principal integrar gestores públicos, especialistas e representantes da sociedade civil em torno de estratégias para o desenvolvimento sustentável e a economia verde. O evento aconteceu no Parque Villa-Lobos, zona oeste da capital paulista, e contou com a presença de diversas autoridades ligadas ao meio ambiente e ao tema sustentabilidade.

Entre os presentes na abertura estiveram o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas; o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado; o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes; a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende; o secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi; e reitor da Universidade de São Paulo (USP), Carlos Gilberto Carlotti.

Durante a abertura, os convidados reforçaram a importância da integração entre os municípios e o Estado para acelerar a transição ecológica e ampliar o alcance das políticas ambientais, especialmente em temas como descarbonização, saneamento, inovação e economia circular.

A programação do evento se estende por dois dias e contempla uma série de painéis temáticos, oficinas práticas, apresentações culturais e rodas de conversa voltadas à sustentabilidade. Os debates incluem temas como infraestrutura verde nas cidades, energias renováveis, gestão de resíduos sólidos, finanças sustentáveis, mobilidade limpa, educação ambiental e justiça climática. Especialistas de universidades, organismos internacionais, empresas privadas e organizações sociais também participam das discussões.

No palco principal, o governador conduziu a palestra “Nova Visão da Economia Verde”, que abriu oficialmente o ciclo de atividades. O encontro reuniu governadores convidados e contou com a mediação de Joaquim Leite, ex-ministro do Meio Ambiente. A primeira manhã também teve o painel “Descarbonização da Matriz de Transporte Brasileira”, com representantes de empresas de energia e transporte, reforçando o compromisso do Estado em buscar soluções efetivas para a agenda climática global.

O prefeito Pedro Ishi destacou a relevância da participação de Suzano em iniciativas estaduais que discutem o futuro das cidades sob a perspectiva da sustentabilidade. “Participar da ‘Agenda SP+Verde’ é uma oportunidade valiosa para trocarmos experiências e acompanharmos de perto políticas públicas que podem ser adaptadas à nossa realidade. Suzano tem avançado em ações de preservação ambiental, e buscamos constantemente ampliar nossos projetos em sintonia com as diretrizes estaduais e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, afirmou o prefeito.

O chefe do Poder Executivo municipal também ressaltou que o evento reforça a necessidade de fortalecer a cooperação entre os municípios da Região Metropolitana e o Governo do Estado, especialmente em áreas como gestão de resíduos, arborização urbana e educação ambiental. “A sustentabilidade é um compromisso de todos. Estar aqui ao lado de gestores que compartilham dessa visão é inspirador e nos motiva a seguir investindo em políticas públicas que melhorem a qualidade de vida da população e preservem o meio ambiente para as próximas gerações”, concluiu.

