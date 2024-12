Pedro Ishi também terá Nardinho como secretário de Esportes e Lazer

Nesta quarta-feira (18/12), o prefeito eleito de Suzano, Pedro Ishi, confirmou a continuidade de Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, como secretário municipal de Esportes e Lazer para o seu governo. Baseado na ampla experiência que acumula e nos resultados obtidos na gestão Rodrigo Ashiuchi, ele ocupará o cargo pela terceira vez consecutiva, sendo a oitava desde 1989.



Nome mais experiente do atual mandato, Nardinho ingressou na política em 1982, quando concorreu e venceu a eleição para vereador, vindo a ser presidente da Câmara de Suzano no biênio 1987/1988. Após isso, o secretário iniciou sua primeira passagem no Esporte suzanense, dirigindo o setor de 1989 a 2004, período visto como a era de ouro do Esporte na cidade. Anos depois, foi novamente vereador, entre 2009 e 2012, retomando a posição de secretário em 2014, desta vez, como titular do Governo, assumindo ainda a Educação em 2015. Após isso, em 2017, recebeu convite do recém-empossado prefeito Rodrigo Ashiuchi para retornar ao Esporte, ocupando o mesmo cargo desde então.



Entre décadas de dedicação ao setor, Nardinho guiou sua pasta em importantes avanços. Durante o governo Rodrigo Ashiuchi, uma das principais melhorias foi a potencialização das aulas esportivas com cerca de 20 mil alunos, divididos em 35 diferentes modalidades espalhadas pela cidade, por meio de parcerias e convênios com entidades, como a Liga Municipal de Futebol de Suzano (LMFS), a Associação de Desportos do Alto Tietê (Adat), a Associação Suzanense de Esportes Aquáticos (Asea) e a Associação Kyoei de Judô.



Outras contribuições relacionam-se à democratização do lazer e da prática esportiva, com a entrega de equipamentos como as arenas poliesportivas nos bairros Jardim Vitória e Tabamarajoara; o Suzano Skate Park, no Parque Max Feffer; e o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Professor David Ramos Trinca, no Jardim Santa Inês.



Nardinho ressalta ainda que, com a confiança do prefeito Rodrigo Ashiuchi, a pasta também contribuiu para o crescimento do esporte de alto rendimento no município. “Além dos inúmeros êxitos que tivemos em modalidades como judô, karatê, taekwondo, jiu-jitsu, sumô e outras tantas, também demos condições para a reestruturação do Usac (União Suzano Atlético Clube) e para o ressurgimento do Suzano Vôlei, com a revitalização do estádio Suzanão (Francisco Marques Figueira) e a conclusão da Arena Suzano, respectivamente. Tudo isso foi possível graças a um prefeito comprometido e dedicado como o Rodrigo Ashiuchi. Agora, com o Pedro Ishi, tenho certeza de que faremos ainda mais”, reforçou.



O atual chefe do Executivo lembrou ainda que o trabalho e a influência de Nardinho propiciaram o retorno da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, para Suzano. “A cidade tem uma tradição esportiva muito forte, algo que se comprova nessas conquistas citadas pelo Nardinho e, claro, na realização da Copinha aqui na cidade nas últimas quatro edições, com mais uma em 2025. Nardinho fez muito pelo setor na cidade e, com Pedro Ishi, atingiremos novos horizontes no lazer e na prática esportiva recreacional e de alto rendimento”, pontuou.



Por sua vez, o prefeito eleito destacou que contar com a experiência de Nardinho não apenas na pasta, como também na gestão intersetorial, será um ganho enorme. “Ele é o nosso secretário com mais tempo de contribuição na cidade, afinal, sua história no Executivo e no Legislativo vem de forma ininterrupta desde a década de 1980. Contar com essa experiência para a gestão de uma pasta tão importante representa um bom caminho para seguirmos em frente na oferta poliesportiva aos suzanenses”, confirmou Pedro Ishi.



Perfil



Natural de Suzano, Arnaldo Marin Junior, casado e pai de dois filhos, é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Braz Cubas (UBC), tendo iniciado sua vida profissional aos 18 anos. Entre os anos 1970 e 1980, foi escriturário na Santa Casa de Misericórdia da cidade e na Prefeitura de Suzano e, tempos depois, foi aprovado em concurso público para oficial de Justiça, vindo a atuar no Fórum do município por mais de quatro décadas



Em 1982, ingressou na política, sendo eleito vereador pela primeira vez e vindo a assumir a Presidência da Câmara de Suzano no biênio 1987/1988. Em 2009, voltou como parlamentar da cidade e, entre os vários projetos de sua autoria que tiveram destaque na época estão a oficialização da autoria do Hino a Suzano; a lei de homenagem à Imigração Japonesa no Brasil em Suzano; e a obrigatoriedade da presença de cadeiras de rodas em edifícios da cidade.



Já no Executivo, a trajetória de Arnaldo Marin Junior teve início em 1989, quando foi empossado secretário municipal de Esportes e Lazer, cargo que ocupou ininterruptamente até 2004. Após sua segunda passagem na Câmara, assumiu como secretário de Governo em 2014 e depois como secretário de Educação em 2015. Em 2017 recebeu o convite do prefeito Rodrigo Ashiuchi para retornar à pasta de Esportes e Lazer, ocupando o mesmo cargo desde então.



A atuação de Nardinho no setor esportivo também incluiu a direção e a presidência de clubes tradicionais da cidade, como o Esporte Clube União Suzano (Ecus), o União Suzano Atlético Clube (Usac) e o Esporte Clube Urupês, além de também ter comandado a Liga de Futebol de Salão de Suzano, a Liga Municipal de Futebol de Suzano e o Conselho Municipal de Desportos.