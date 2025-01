Pedro Ishi toma posse: 'Suzano não terá um dia de serviço perdido'

O prefeito eleito Pedro Ishi tomou posse nesta quarta-feira (1º de janeiro) reafirmando compromisso de “trabalhar pelo pleno desenvolvimento da cidade e honrar cada um dos 124.366 votos recebidos na eleição deste ano”.

Nesta quinta-feira (2 de janeiro) ele fará sua primeira reunião com o secretariado, praticamente o mesmo da gestão Rodrigo Ashiuchi (PL), em que vai definir metas dos primeiros 100 dias do novo governo.

Pedro Ishi tomou posse às 10 horas, em solenidade na Câmara de Suzano lotada, acompanhada também pelos novos secretários e autoridades da cidade.

Os 19 vereadores também foram empossados e elegeram o novo presidente da Casa de Leis.

Antes de se dirigir para a Câmara, Pedro Ishi concedeu uma entrevista coletiva, ao lado do então prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e Larissa Ashiuchi. Ainda estiveram na coletiva o vice-prefeito eleito Said Raful (PSD). A esposa de Pedro Ishi, Déborah Raffoul também participou anunciando eventos previstos para este mês, como o Janeiro Solidário, entre outros. “É um grande desafio continuar o trabalho do casal Rodrigo e Larissa”, disse.

Durante a coletiva de imprensa, realizada no Cineteatro Municipal Wilma Bentivegna, Pedro Ishi respondeu às perguntas dos jornalistas, uma delas sobre o recente reajuste da passagem de ônibus para R$ 6. Ele afirmou que há avanços no setor como o trabalho de integração dos ônibus e as obras do Terminal de Palmeiras.

O prefeito eleito também afirmou que, dentro do Plano de 100 dias, está previsto, sobretudo, a entrega de uniformes e material escolar, campanha de arrecadação de mantimentos e eventos, como o Carnaval da Melhor Idade.

O novo prefeito ainda listou a entrega de obras previstas, como o Campo do Nova América, Praça no Miguel Badra, lançamento da Escola de Governo, Terminal de Palmeiras e Unidade Básica de Saúde (UBS) no Pátio do Colégio.

O prefeito respondeu ao questionamento feito pelo DS sobre a saúde financeira de Suzano. Disse que apesar da alta do dólar e da preocupação da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) prevendo dificuldades para as prefeituras, em Suzano o caixa está em dia. A previsão do Orçamento para este ano é de R$ 1,5 bilhão.

“Temos acompanhado os fundos de repasse sobre a vida financeira da cidade”, disse.

Ele também falou da área da saúde. Disse que as obras do Hospital Federal chegaram a 75% e pretende ‘avaliar’ o plano de trabalho da unidade na tentativa de acelerar a entrega da obra.

POSSE

Após deixar a coletiva, o prefeito Pedro Ishi pregou, na cerimônia de posse, a continuidade do trabalho de Rodrigo Ashiuchi. “Comigo e com o nosso vice Said Raful, Suzano não terá um dia de serviço perdido - inclusive, amanhã (hoje) já temos reunião de secretários, às 8 da manhã, e uma sequência de vistorias em obras”, disse.

“Conto com vocês, assim como vocês podem contar comigo. Vamos trabalhar juntos pela sequência e por um futuro cada vez mais promissor”, acrescentou.

Ele lembrou do legado deixado pelo seu antecessor Rodrigo Ashiuchi.

“São inúmeros pontos a serem colocados, mas o que mais chama a atenção são as grandes benfeitorias: 145 entregas, 350 quilômetros de pavimentação e o sentimento de resgate do orgulho de ser suzanense”, disse.