Piscina do Parque Max Feffer será entregue em 20 de outubro

A Piscina Municipal do Parque Max Feffer foi revitalizada e será entregue às 10 horas do dia 20 de outubro (sábado). O espaço, que tem um comprimento de 25 metros, vai atender a partir da próxima segunda-feira (15) mais de 4 mil pessoas em aulas de natação e hidroginástica. A solenidade terá participação do nadador suzanense e campeão mundial Felipe França, além do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e da primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Entre as melhorias realizadas estão impermeabilização, troca de pastilhas e azulejos e intervenções elétricas e hidráulicas. Também foram feitas as reformas dos vestiários, da estrutura metálica e da cobertura, a pintura e a correção da arquibancada e do piso lateral da piscina. Por fim, novos equipamentos que fazem parte do sistema de aquecimento da água foram instalados.

O local atenderá mais de 4 mil alunos, sendo 3,1 mil suzanenses contemplados a partir de inscrição feita pela pasta no período de 6 a 11 de agosto e as demais vagas destinadas aos frequentadores do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), cidadãos com autismo e seus familiares.

Segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, as aulas vão ser oferecidas às segundas-feiras, das 13 às 21 horas; de terça a sexta-feira, entre 6 e 21 horas; e aos sábados, com início às 6 horas e término às 13. Ao todo, seis professores e três auxiliares estarão à frente das atividades.

Esta será a terceira piscina pública em funcionamento na cidade. Com ela, será ultrapassada a marca de 6,5 mil alunos contemplados em Suzano com atividades de natação e hidroginástica, uma vez que no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, há 640 inscritos e no Complexo Poliesportivo Paulo Portela mais 2 mil.

“Vale ressaltar que temos um rigoroso acompanhamento dos alunos, principalmente em relação à frequência, não sendo toleradas três faltas consecutivas sem justificativas legais. As vagas dos ausentes serão destinadas, posteriormente, àqueles que desejam de fato participar”, destacou o chefe da pasta.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi comentou que, quando assumiu a administração municipal, a piscina estava degradada e repleta de documentos em seu interior, além de pichação e dejetos. “Nos deparamos com uma situação difícil. Uma piscina grande, porém em condições ruins. Reunimos a equipe e começamos a realizar as intervenções. Fizemos toda a revitalização estrutural e externa, com nova identidade visual. Fico feliz de estar com data de entrega marcada e ainda com a participação de um medalhista mundial, que é o nadador suzanense Felipe França”, concluiu.