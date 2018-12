Pista Suzano Skate Park é inaugurada no Max Feffer

O Parque Max Feffer recebeu na manhã deste sábado (15) mais um equipamento público voltado à prática esportiva. A nova pista, batizada como Suzano Skate Park, foi inaugurada na presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), lideranças políticas e também representantes da modalidade, como o skatista suzanense Gabriel Fortunato e Davison Bob, além do presidente da Federação Paulista de Skate, Roberto Maçaneiro.

A obra conta com 2,6 mil m² de construção e 20 obstáculos, colocando a pista entre as maiores da América Latina e adaptada para receber campeonatos estaduais e nacionais.

Além do espaço para a prática esportiva, ainda foi projetada uma arquibancada aberta ao público. De acordo com o prefeito, o uso da pista será mediante cadastramento junto à administração, e o uso de equipamentos de proteção, como capacete e joelheiras, obrigatório- sobretudo pelos jovens menores de idade.

O dia ainda contou com uma programação especial, com apresentação de skatistas, inclusive do time Nike e do time brasileiro, show do DJ KL Jay- integrante do grupo Racionais MC's- e palestra sobre marketing no esporte, além de feira gastronômica e exposição fotográfica.

O skatista suzanense Davison Bob, irmão do também campeão Gabriel Fortunato, destacou a importância da prática esportiva na auto-estima e o árduo diálogo para a conquista do equipamento.

Já Roberto Maçaneiro, da Federação Paulista de Skate, comemorou e elogiou a capacidade do município em empreender em um projeto de expressão nacional para a comunidade skatista.