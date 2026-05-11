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Jornal Diário de Suzano - 09/05/2026
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Cidades

Poá promove Mutirão de Empregos com mais de 1,9 mil vagas nesta quinta-feira (14)

Ação da Prefeitura contará com oportunidades para Jovem Aprendiz, PCDs e profissionais acima de 50 anos, além de entrevistas presenciais e apoio gratuito para confecção de currículos

11 maio 2026 - 12h12Por De Poá
Os interessados deverão comparecer munidos de documentos pessoais para participar dos processos de encaminhamento às vagasOs interessados deverão comparecer munidos de documentos pessoais para participar dos processos de encaminhamento às vagas - (Foto: Irineu Júnior/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, realizará nesta quinta-feira (14/05), das 9h às 16h, um Mutirão de Empregos, que disponibilizará mais de 1,9 mil vagas de trabalho para a população. A ação ocorrerá na sede da pasta (Rua Vinte e Seis de Março, 372 – Centro) e contará com oportunidades para diferentes perfis profissionais, incluindo 100 vagas para Jovem Aprendiz, 100 vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCDs) e 60 oportunidades exclusivas para pessoas com mais de 50 anos.


Os interessados deverão comparecer munidos de documentos pessoais para participar dos processos de encaminhamento às vagas. Durante o mutirão, o Núcleo de Apoio à População (NAP) também oferecerá suporte gratuito para elaboração de currículos e emissão de Certidão de Antecedentes Criminais, facilitando o acesso dos candidatos às oportunidades disponíveis.


Além disso, empresas parceiras estarão no local realizando entrevistas presenciais, o que garante mais agilidade aos processos seletivos e amplia as possibilidades de contratação imediata dos participantes. O atendimento será realizado por ordem de chegada. Por isso, a orientação é para que os candidatos compareçam com antecedência, contribuindo para a melhor organização do fluxo de atendimento e aumentando as chances de participação nas entrevistas.


A secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Poá, Jeruza Reis, destacou a importância da iniciativa para a geração de oportunidades no município. “Este mutirão representa um grande esforço da administração municipal para aproximar os trabalhadores das vagas disponíveis no mercado. Estamos preparando uma estrutura acolhedora e eficiente para atender a população e contribuir diretamente com a geração de emprego e renda em nossa cidade”, afirmou.


O prefeito de Poá, Saulo Souza, ressaltou que o mutirão integra o conjunto de ações da administração municipal voltadas ao fortalecimento da economia local e à ampliação das oportunidades de emprego para a população. “Estamos trabalhando para aproximar os moradores das oportunidades disponíveis no mercado de trabalho e garantir mais dignidade às famílias poaenses. Esta nova edição do mutirão, que acontece desde o início da nossa gestão, é mais uma demonstração do nosso compromisso com a geração de emprego, renda e inclusão social, oferecendo oportunidades para jovens, pessoas com deficiência, profissionais acima de 50 anos e trabalhadores de diferentes áreas”, destacou.

Serviço
Mutirão de Empregos – Prefeitura de Poá
Mais de 1,9 mil vagas de emprego disponíveis
Data: 14 de maio (quinta-feira)
Horário: das 9h às 16h
Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação
Endereço: Rua Vinte e Seis de Março, 372 – Centro – Poá/SP

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