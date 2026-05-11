Secretaria de Serviços Urbanos intensifica ações de limpeza e manutenção no Jardim Soeiro em Ferraz

A Secretaria de Serviços Urbanos realizou nesta segunda-feira (11) uma ação de limpeza e manutenção na Rua João de Deus Morais, no Jardim Soeiro. Os trabalhos integram o cronograma permanente de zeladoria executado pela administração municipal em diferentes regiões da cidade.
Durante a ação, as equipes atuaram na conservação da via pública, promovendo melhorias nas condições de limpeza, organização e mobilidade urbana. O objetivo é garantir mais qualidade de vida para os moradores, além de contribuir para a preservação dos espaços públicos e prevenção de problemas ocasionados pelo acúmulo de resíduos e mato alto.
As atividades fazem parte do planejamento contínuo da Secretaria de Serviços Urbanos, que mantém frentes de trabalho diárias em bairros do município para atender demandas de manutenção e reforçar os serviços essenciais de zeladoria urbana.
Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, o trabalho preventivo e contínuo é fundamental para manter a cidade bem cuidada. “As equipes seguem atuando diariamente nos bairros com serviços de limpeza e manutenção para garantir mais segurança, bem-estar e um ambiente urbano mais organizado para toda a população. Esse cuidado permanente é essencial para a conservação da cidade”, afirmou o secretário.