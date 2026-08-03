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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Cidades

Podemos homologa 5 candidatos do AltoTietê; Rodrigo Gambale sai para federal e Kaká estadual

Convenção estadual definiu chapas para as eleições de 2026, confirmou apoio à reeleição do governador Tarcísio de Freitas e anunciou que a partido manterá posição de neutralidade em relação aos candidatos à Presidência da República

02 agosto 2026 - 17h38Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
Prefeita de Ferraz, Priscilla Gambale, esteve no eventoPrefeita de Ferraz, Priscilla Gambale, esteve no evento - (Foto: Foto: Isis Katarine)

A convenção estadual do Podemos homologou, neste domingo (2), cinco candidatos do Alto Tietê para disputar os cargos de deputados estadual e federal nas eleições deste ano.

O deputado federal Rodrigo Gambale tenta a reeleição para a Câmara dos Deputados. Além dele, o Podemos confirmou as candidaturas de outros dois postulantes ao cargo federal: Caio Cunha, ex-prefeito de Mogi das Cruzes e Adriana do Hospital, de Itaquaquecetuba.

O partido ainda homologou as candidaturas do ex-vereador de Ferraz de Vasconcelos, Álvaro Costa Vieira, o Kaká do Autismo, e Edson da Paiol, os dois para os cargos de deputado estadual.

O Podemos lançou ainda o empresário Geraldo Rufino ao Senado Federal. O evento de convenção foi realizado no Hakka Eventos, na Liberdade, Capital Paulista, e também definiu as alianças para as eleições de 2026.

Principal nome do Alto Tietê no encontro, Rodrigo Gambale destacou o trabalho realizado durante o mandato na Câmara dos Deputados e afirmou que pretende ampliar a representação da região em Brasília.

“Eu tenho muito orgulho dessa transparência, dos recursos, de tudo que a gente entrega. Tenho certeza de que, com a possibilidade de uma nova eleição, vamos conseguir fazer muito mais, porque hoje já entendemos os caminhos de Brasília. A gente tem crescido e isso se mostra por meio da nossa liderança, com o maior bloco constituído na história da Câmara dos Deputados, com 273 parlamentares. Isso tem sido um aprendizado muito grande e o Podemos precisa ampliar sua representação no Alto Tietê”, afirmou.

Durante a convenção, Gambale também informou que o Podemos deverá adotar uma posição de neutralidade na disputa pela Presidência da República, sem declarar apoio a candidatos ao Palácio do Planalto.

A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu afirmou que a participação dos filiados representa um movimento em defesa da renovação política e da construção de um novo futuro para o País.

“Cada um de vocês faz parte da história de um movimento que acredita que a mudança do Brasil está em cada um de nós. São pessoas que, em vez de ficarem em casa, erguem uma bandeira política porque sabem que o que está em jogo é o nosso futuro. São inconformados com atitudes que fazem história”, declarou.

Ao lado do governador Tarcísio de Freitas, o partido também oficializou o lançamento do empresário Geraldo Rufino como candidato ao Senado. Na ocasião, Renata Abreu declarou apoio à candidatura de Tarcísio à reeleição ao Governo de São Paulo. “Apoiamos você, e falo isso não como presidente do Podemos, mas como cidadã de São Paulo. Que Deus te ilumine”, afirmou.

A convenção reuniu lideranças de diferentes regiões do Estado, entre elas a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, irmã de Rodrigo Gambale.

 

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