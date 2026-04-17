Prefeitura entrega quadras e conjunto de praças do Cruzeirinho revitalizadas

A Prefeitura de Suzano entregou na noite desta quinta-feira (16/04) a revitalização das quadras e do conjunto de praças do bairro Cidade Cruzeiro do Sul, o “Cruzeirinho”, que têm como nome oficial “José da Costa Soares”. O espaço se consolidou como a principal referência de lazer e entretenimento para moradores da localidade e do entorno, a partir do acesso pela avenida Tere Nigri.

Para celebrar a transformação completa da estrutura, o prefeito Pedro Ishi, acompanhado do vice-prefeito Said Raful, esteve na quadra de basquete que compõe o complexo, onde deu o arremesso simbólico que marcou o início do novo ciclo de atividades para a população, junto a quatro times que já estavam a postos.

O resultado final das intervenções foi acompanhado por secretários municipais e vereadores, e especialmente pelo superintendente da Agência Reguladora de Serviços Públicos e presidente do Conselho Municipal de Desporto (CMD), José Serafim da Silva Júnior, que estava acompanhado de seu pai, José Serafim da Silva, homenageado na ocasião pelo trabalho realizado junto à comunidade local.

Entre as presenças, ainda podem ser citadas as dos titulares das pastas que participaram diretamente da execução deste projeto, Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos) e Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho (Esportes e Lazer), assim como dos parlamentares Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei; e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.

As autoridades valorizaram o trabalho que proporcionou substituição dos alambrados, instalação de portão de entrada e intervenções nas quadras, incluindo a de basquete, que ganhou pintura e troca da tabela e da cesta; e a de futsal, onde houve troca dos alambrados, instalação de um novo portão de acesso, manutenção nas muretas e pintura completa da estrutura.

As melhorias também alcançaram a pista de skate e a academia ao ar livre, que passou por manutenção e pintura das bases dos equipamentos. Em outras áreas do espaço público, os serviços contemplaram reparos no piso, pintura de muretas e reforma de bancos utilizados pelos frequentadores. Outro destaque foi a instalação de quatro novos brinquedos infantis, incluindo balanço, gangorra, escorregador e escada vertical.

Paralelamente, as equipes também realizaram poda geral das árvores e revisão completa do sistema de iluminação da praça, garantindo mais visibilidade e segurança no período noturno. O investimento total para as intervenções foi de R$ 406.199,07, viabilizado com recursos da própria administração municipal.

O secretário de Esportes e Lazer afirmou que o incentivo à prática esportiva foi uma das premissas para a implementação destas ações. “Nosso objetivo é ampliar as opções de lazer, aprimorar a infraestrutura esportiva e garantir mais segurança e conforto para os moradores da região. Nosso trabalho busca oferecer melhores condições para a prática do esporte, proporcionando mais entretenimento para toda a família e ofertando mais condições para que jovens e adolescentes da região possam socializar e praticar atividade física”, declarou Nardinho.

O titular da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos reforçou que as ações fazem parte de um trabalho contínuo de zeladoria e recuperação de espaços públicos em diferentes bairros da cidade. “Executamos uma série de melhorias estruturais na praça para que pudesse atender melhor a população. A revitalização da pista de skate, a reforma das quadras e a instalação de novos brinquedos reforçam o compromisso da administração em cuidar dos espaços públicos e incentivar a convivência comunitária”, destacou Samuel Oliveira.

O vice-prefeito pontuou que a transformação da praça mostra o cuidado da administração municipal com os equipamentos públicos da cidade. “Temos um compromisso de garantir as melhorias que fazem a população ter satisfação de sair de casa e vir se encontrar nestas áreas de referência dos bairros. Isso reforça a sensação de pertencimento e valoriza as localidades. Parabéns ao Serafim, que também batalhou para que tudo isso pudesse acontecer”, reforçou Said Raful.

Para o prefeito Pedro Ishi, a reformulação proporcionada nas praças do Cruzeirinho se integra ao trabalho que está acontecendo em diferentes pontos do município. “Essas intervenções são muito importantes para qualificar os bairros e oferecer espaços adequados para o lazer, o esporte e o convívio das famílias. Por isso, entre outras ações, também já estamos dando andamento às intervenções que garantirão a revitalização da praça do Ramal São José, para beneficiar também a população daquela localidade”, afirmou o chefe do Executivo.

Ainda marcaram presença no evento os secretários André Chiang (Meio Ambiente), Ceśar Braga (Controladoria Geral do Município); Paulo Pavione (Comunicação Pública); Cintia Lira (Administração); Afrânio Evaristo da Silva (Gabinete); e Alex Santos (Governo).