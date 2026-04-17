Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 17 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 17/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prefeitura entrega quadras e conjunto de praças do Cruzeirinho revitalizadas

Espaços foram transformados com nova pintura e intervenções no piso e nos alambrados, além de melhorias para a prática do futsal e basquete, com troca da tabela e da cesta

17 abril 2026 - 16h20Por De Suzano
Prefeitura entrega quadras e conjunto de praças do Cruzeirinho revitalizadasPrefeitura entrega quadras e conjunto de praças do Cruzeirinho revitalizadas - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano entregou na noite desta quinta-feira (16/04) a revitalização das quadras e do conjunto de praças do bairro Cidade Cruzeiro do Sul, o “Cruzeirinho”, que têm como nome oficial “José da Costa Soares”. O espaço se consolidou como a principal referência de lazer e entretenimento para moradores da localidade e do entorno, a partir do acesso pela avenida Tere Nigri.

Para celebrar a transformação completa da estrutura, o prefeito Pedro Ishi, acompanhado do vice-prefeito Said Raful, esteve na quadra de basquete que compõe o complexo, onde deu o arremesso simbólico que marcou o início do novo ciclo de atividades para a população, junto a quatro times que já estavam a postos.

O resultado final das intervenções foi acompanhado por secretários municipais e vereadores, e especialmente pelo superintendente da Agência Reguladora de Serviços Públicos e presidente do Conselho Municipal de Desporto (CMD), José Serafim da Silva Júnior, que estava acompanhado de seu pai, José Serafim da Silva, homenageado na ocasião pelo trabalho realizado junto à comunidade local.

Entre as presenças, ainda podem ser citadas as dos titulares das pastas que participaram diretamente da execução deste projeto, Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos) e Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho (Esportes e Lazer), assim como dos parlamentares Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei; e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.

As autoridades valorizaram o trabalho que proporcionou substituição dos alambrados, instalação de portão de entrada e intervenções nas quadras, incluindo a de basquete, que ganhou pintura e troca da tabela e da cesta; e a de futsal, onde houve troca dos alambrados, instalação de um novo portão de acesso, manutenção nas muretas e pintura completa da estrutura.

As melhorias também alcançaram a pista de skate e a academia ao ar livre, que passou por manutenção e pintura das bases dos equipamentos. Em outras áreas do espaço público, os serviços contemplaram reparos no piso, pintura de muretas e reforma de bancos utilizados pelos frequentadores. Outro destaque foi a instalação de quatro novos brinquedos infantis, incluindo balanço, gangorra, escorregador e escada vertical.

Paralelamente, as equipes também realizaram poda geral das árvores e revisão completa do sistema de iluminação da praça, garantindo mais visibilidade e segurança no período noturno. O investimento total para as intervenções foi de R$ 406.199,07, viabilizado com recursos da própria administração municipal.

O secretário de Esportes e Lazer afirmou que o incentivo à prática esportiva foi uma das premissas para a implementação destas ações. “Nosso objetivo é ampliar as opções de lazer, aprimorar a infraestrutura esportiva e garantir mais segurança e conforto para os moradores da região. Nosso trabalho busca oferecer melhores condições para a prática do esporte, proporcionando mais entretenimento para toda a família e ofertando mais condições para que  jovens e adolescentes da região possam socializar e praticar atividade física”, declarou Nardinho.

O titular da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos reforçou que as ações fazem parte de um trabalho contínuo de zeladoria e recuperação de espaços públicos em diferentes bairros da cidade. “Executamos uma série de melhorias estruturais na praça para que pudesse atender melhor a população. A revitalização da pista de skate, a reforma das quadras e a instalação de novos brinquedos reforçam o compromisso da administração em cuidar dos espaços públicos e incentivar a convivência comunitária”, destacou Samuel Oliveira.

O vice-prefeito pontuou que a transformação da praça mostra o cuidado da administração municipal com os equipamentos públicos da cidade. “Temos um compromisso de garantir as melhorias que fazem a população ter satisfação de sair de casa e vir se encontrar nestas áreas de referência dos bairros. Isso reforça a sensação de pertencimento e valoriza as localidades. Parabéns ao Serafim, que também batalhou para que tudo isso pudesse acontecer”, reforçou Said Raful.

Para o prefeito Pedro Ishi, a reformulação proporcionada nas praças do Cruzeirinho se integra ao trabalho que está acontecendo em diferentes pontos do município. “Essas intervenções são muito importantes para qualificar os bairros e oferecer espaços adequados para o lazer, o esporte e o convívio das famílias. Por isso, entre outras ações, também já estamos dando andamento às intervenções que garantirão a revitalização da praça do Ramal São José, para beneficiar também a população daquela localidade”, afirmou o chefe do Executivo.

Ainda marcaram presença no evento os secretários André Chiang (Meio Ambiente), Ceśar Braga (Controladoria Geral do Município); Paulo Pavione (Comunicação Pública); Cintia Lira (Administração); Afrânio Evaristo da Silva (Gabinete); e Alex Santos (Governo).

Deixe seu Comentário

Leia Também

Novo concurso público é aberto para cadastro reserva em 12 funções
Cidades

Novo concurso público é aberto para cadastro reserva em 12 funções

Inscrições abertas para Vestibular Social com bolsas integrais em ensino superior
Cidades

Inscrições abertas para Vestibular Social com bolsas integrais em ensino superior

Obras do Complexo Viário do Alto Tietê atingem 60% da produção de vigas
Trânsito

Obras do Complexo Viário do Alto Tietê atingem 60% da produção de vigas

DER-SP inicia Operação Tiradentes com expectativa de 17,4 milhões de veículos
Trânsito

DER-SP inicia Operação Tiradentes com expectativa de 17,4 milhões de veículos

CPTM terá alteração na circulação no feriado prolongado de Tiradentes; confira
Transporte

CPTM terá alteração na circulação no feriado prolongado de Tiradentes; confira

Suzano celebra 50 anos da fábrica de Mogi das Cruzes
Cidades

Suzano celebra 50 anos da fábrica de Mogi das Cruzes