Polo da Assistência Social recebe crianças para evento de combate ao trabalho infantil

O polo da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social que fica localizado na rua Dr. Felício de Camargo, 630, no centro, recebeu nesta sexta-feira (18/10) cerca de 50 crianças para um “Dia de Brincadeiras”, que teve o objetivo de reforçar o combate ao trabalho infantil. A programação organizada pela Associação Reduca contou com apresentações teatrais, roda de capoeira, música, diversão em família e momentos de confraternização com pipoca e doces.

Participaram da atração cerca de 50 munícipes de 2 a 17 anos assistidos pela entidade e pelo projeto “Aquarela”, que pertence a uma das unidades da Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis), instalada no Parque Buenos Aires, no distrito de Palmeiras. Os pequenos foram acompanhados pelas mães e recepcionados pela equipe do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), liderada pela coordenadora Deise Silva.

Ainda estavam presentes na atividade a presidente do Reduca, responsável pelo Peti na cidade, Roze Ribeiro, e o vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Suzano (Comdicas), que apoiou a iniciativa, Carlos Araújo.

As entidades representadas tiveram a oportunidade de realizar encenações alusivas ao trabalho infantil, como forma de contribuir com as mensagens de conscientização que são propagadas nas ações realizadas na cidade, pelo Peti. Os pequenos do projeto “Aquarela” foram os primeiros a se apresentar; e logo depois, os meninos da Associação Reduca mostraram seu talento na capoeira, com orientação do Mestre Leonardo Guimarães, o Biriba; por fim, a “Arte na Lata”, projeto que trabalha a cultura popular, trouxe shows relacionados às diferentes linguagens artísticas.

A mãe de um dos alunos assistidos pelo Peti no Parque Buenos Aires, Paloma Cristina, parabenizou a iniciativa. “Vemos no dia a dia o trabalho que é desenvolvido pela equipe para que cada vez menos crianças estejam nas ruas, buscando renda para as famílias. As orientações e as campanhas fazem a diferença para a mudança dessa realidade”, disse.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, afirmou que essa questão se relaciona diretamente com a preservação dos direitos, da formação e da saúde das crianças. “Além de muitas vezes reproduzir o ciclo de pobreza da família, o trabalho infantil prejudica a aprendizagem da criança e torna vulnerável em diversos aspectos, incluindo a exposição à violência, assédio sexual, esforços físicos intensos e acidentes com máquinas, entre outros. A vivência plena da infância é essencial para o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social das crianças, impactando diretamente na construção de uma vida adulta saudável”, disse o chefe da pasta.

O trabalho

A Associação Reduca está atuando na cidade desde fevereiro de 2022, após firmar com a Prefeitura de Suzano um termo de colaboração para o desenvolvimento do Peti. O programa visa erradicar o trabalho infantil a partir da sensibilização da sociedade, comprometimento dos empresários, ações com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, e outras iniciativas de inclusão social e cultural dessas crianças e adolescentes, por meio dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos que estão distribuídos no território.